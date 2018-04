Spark Girls busca lluitar contra la bretxa digital i científica de gènere a través d’activitats de descoberta específicament dissenyades per a les noies de primària i secundària, convençuda, la direcció del programa, que tecnologia, ciència i dones formen un trinomi guanyador. Una nova empenta a les vocacions científiques femenines, sobretot quan un nou estudi de la Unesco revelava al febrer que només el 35% dels alumnes matriculats en graus vinculats a les STEM i un 28% dels investigadors d’arreu del món són dones.

Quina és la novetat principal de la iniciativa? Pat González, CEO de Monday Innovation Lab, explica que Spark Girls “connecta iniciatives, persones, comunitats o empreses especialitzades en diferents disciplines i que compten amb diferents tipus de talent, i les ajuda a dissenyar i organitzar activitats especialment orientades a atraure les nenes de primària i secundària perquè l’impacte social sigui més alt”. La idea, prossegueix, és “fer equip amb les comunitats perquè disposin d’algú que les ajudi a dimensionar el que ja fan per arribar a més públics i aconseguir uns resultats més bons”.

35% Només el 35% dels alumnes matriculats en graus vinculats a les STEM i un 28% dels investigadors d’arreu del món són dones

El component lúdic i social del conjunt és clau, ja que es converteix en el vehicle per acostar la tecnologia i els seus conceptes bàsics al món creatiu infantil femení. Per a González, això “és molt més efectiu que simplement ensenyar les eines tecnològiques a les nenes, que sovint consideren fredes, individualistes i avorrides”. Les nenes generalment van més enllà i, “a més de conèixer les eines, necessiten trobar un sentit a les coses que fan”. És per això que, quan els responsables del programa dissenyen activitats amb tecnologia, la lògica de la programació o els conceptes científics per aconseguir alguna cosa que tingui sentit per a elles, que sigui constructiva, positiva i que sigui aplicable al seu món real o imaginari, “les nenes aprenen i s’ho passen bé, fan servir la força de la creativitat del grup i fan coses espectaculars”.

VOCACIÓ GLOBAL

Al capdavant del programa hi ha el Monday Innovation Lab, un laboratori d’innovació per a ciutats. També l’apadrinen Amanda Daflos, cap d’innovació de l’Ajuntament de Los Angeles i promotora del programa Lead Like a Woman #WomenMoveLA, i Megan Eskey, excap de comunicació i govern de la NASA. Spark Girls neix a Barcelona però té una vocació global perquè, tal com afirma González, “les fronteres no tenen sentit en un tema com la bretxa digital de gènere”. “Qualsevol iniciativa que funcioni en una banda del món pot fer-ho també en una altra, i l’objectiu de Monday Innovation Lab és connectar iniciatives que funcionin”, afegeix. En el curt termini els EUA són un país amb el qual explorar sinergies, però també s’estan investigant altres iniciatives arreu del món, ja que “qualsevol país pot ser font d’inspiració i col·laboració”.

EMPODERAR FAMÍLIES I DOCENTS

Des de la direcció de Spark Girls també s’apunta a la falta de capacitació en STEM i habilitats digitals en el professorat i el context familiar de les nenes com a causa del seu poc interès per la matèria. Tal com sosté González, si ens centrem en l’aprenentatge de les noies, “quan tornin a casa i expliquin el que han fet pot passar que les famílies no les entenguin ni puguin participar de l’aprenentatge, fet que dificulta que les nenes puguin mantenir l’interès que els hàgim despertat i que pot acabar generant una vocació científica o tecnològica”.

Per a González, amb el professorat la qüestió “és més de fons”, ja que “la tecnologia i les noves maneres d’aprenentatge avancen molt ràpidament i, per tant, es fa difícil incorporar els conceptes nous als programes de formació de professorat de manera que estiguin actualitzats”. Cal molt d’interès per part d’aquest professorat per mantenir-se al dia i de vegades costa trobar el camí per fer-ho. En aquest sentit, Pat González, CEO de Monday Innovation Lab, considera necessari promoure molta més oferta de formació STEM per al professorat de totes les assignatures, “no només per als de tecnologia”, i que la formació s’enfoqui “des d’un punt de vista creatiu, vivencial i transversal”.