Conscienciar sobre els refugiats

El món local s’uneix en la defensa dels drets humans, en aquest cas incidint en els dels refugiats, a través del programa 'Tenim drets, teixim llibertats', que arriba a la segona edició. Amb la intenció que la ciutadania adquireixi un compromís local en una reivindicació global, l’àrea d’Internacional i de Cooperació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) encapçala un projecte per posar també de manifest el seu compromís, especialment amb la realitat de la Mediterrània. “Es tracta d’un programa d’educació per a la ciutadania global. La vulneració dels drets dels refugiats sirians, així com les dificultats per acollir a casa nostra, ens han dut a intensificar el treball als territoris de la Mediterrània oriental que estan acollint. Al mateix temps, promovem la consciència crítica i el compromís col·lectiu dels municipis metropolitans vers la defensa dels drets humans dels refugiats. Volem potenciar el compromís vers els drets humans i la transformació de les desigualtats al món. L’AMB busca complicitats amb els ajuntaments metropolitans per promoure la consciència crítica i el compromís de la ciutadania envers les desigualtats i els conflictes globals per a la transformació social”, diu Maria Peix, cap del Servei de Cooperació de l’AMB.

El programa vincula aquest any els drets dels refugiats a la sostenibilitat ambiental, ja que una de les conseqüències indirectes de la crisi humanitària és el gran volum de residus generat als camps de refugiats i a les ciutats acollidores. Ho fa amb nombrosos tallers que es van desenvolupant en els 10 municipis participants: Begues, Cervelló, el Papiol, la Palma de Cervelló, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs, Sant Climent de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló i Torrelles de Llobregat. A través de les entitats de cada localitat, fins al maig, hauran organitzat una norantena d’actes per acostar els nous reptes dels territoris acollidors, sobretot la multiplicació dels residus, els efectes sobre la salut de les persones i l’impacte ambiental que generen en espais naturals com les platges.

ACCIÓ I REFLEXIÓ

En la segona edició, 'Tenim drets, teixim llibertats' ha arribat a 1.250 persones dels municipis metropolitans participants amb tallers conceptuals i artístics, amb activitats com 'Això no és un joc', que permetia conèixer el recorregut i els entrebancs d’una persona refugiada a través d’un joc de taula que convidava a la reflexió, o participant al taller musical on es va crear col·lectivament la cançó de l’edició d’enguany, impartit per l’artista brasiler Dimir Viana, defensor dels recol·lectors de paper al Brasil i que amb la música reivindica els drets humans. Viana va encapçalar la batucada solidària que, dins del programa, va reunir més de 700 persones a Molins de Rei.

“L’eix conductor de les activitats proposades és la garantia de la salubritat i d’un medi ambient sostenible, però també hem volgut treballar amb les arts, a través de les quals podem crear compromís i podem fer reflexionar. És una eina per expressar-nos i per transformar la manera d’actuar, pensar i posicionar-nos. Per això, el fil conductor és artístic”, afirma Peix. El món del còmic també hi té cabuda a través de 'Laia i Aziz', una publicació que explica la trajectòria diferent que tenen una noia catalana i un noi sirià i que l’AMB ha elaborat amb l’Ajuntament de Badalona. Però els protagonistes de les activitats han estat els ciutadans, que, entre el ventall de propostes que convidaven al debat, també han bastit una exposició itinerant que aglutina els continguts de la segona edició del programa.