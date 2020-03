Un guiatge per aconseguir l’èxit educatiu i emocional

Són les cinc de la tarda d’un dijous qualsevol (abans del coronavirus) i a l’Espai Social Gràcia de Barcelona comença a haver-hi força activitat. Una vintena de nens i nenes estudiants de primària acaben d’arribar i seuen a terra formant una rotllana. Cadascun d’ells agafa una pilota que escull d’un color o d’un altre en funció del seu estat d’ànim. Verd, groc, taronja, blanc... La tiren en un recipient transparent i expliquen si aquell dia estan tristos, feliços, preocupats, enfadats, i en comparteixen el motiu amb els companys.

Aquesta activitat és la proposta d’assemblea emocional amb què el Programa d’Acompanyament per a l’Èxit educatiu (PAE) de la Fundació Catalunya - La Pedrera comença la tarda per predisposar els estudiants de primària, que hi acudeixen dos cops per setmana, a fer els deures. Després, en petits grups i acompanyats d’educadors i voluntaris, faran les tasques que els han encomanat a l’escola. “Fa set anys que estem en marxa i hem fet camí. La nostra missió és treballar per l’èxit educatiu a través del reforç a l’estudi per a infants de famílies amb pocs recursos econòmics o de famílies a les quals el desconeixement de l’idioma o la impossibilitat d’acompanyar els infants o de pagar una extraescolar no els posa les coses fàcils”, diu Teresa Hernández, una de les responsables del PAE.

El suport a l’estudi no és l’únic eix del programa, que també es dirigeix a estudiants de secundària. “Sabíem que atacar això sol no aporta aquest èxit, perquè els infants també necessiten adquirir unes habilitats que en molts casos els ajudaran a desbloquejar aquells problemes que poden tenir a nivell de bloqueig cognitiu, com ara la falta d’autoestima”, assenyala Hernández. Per això també incideixen en el desenvolupament de les competències vinculades a la intel·ligència emocional per afavorir l’aprenentatge de competències personals, com ara l’autoregulació emocional, l’autoconfiança i l’empatia, entre d’altres. També posen especial èmfasi en el desenvolupament de la creativitat a través de dinàmiques lúdiques i motivacionals que conviden a indagar, observar i experimentar. “La nostra intenció és dotar els infants d’unes eines que els ajudaran a créixer com a persones i que després traslladaran al seu àmbit professional, social i personal. És important, i més en un entorn en què potser no tenen accés a aquest tipus de competències i formacions. El valor de l’equitat pesa molt aquí”, subratlla Hernández.

El PAE es desenvolupa en 19 espais socials -amb els seus corresponents equips d’educadors per a cada cicle- per 13 municipis de tot Catalunya. Aquest curs 2019-2020 arriba a 1.400 estudiants de primària i secundària.

ELS VOLUNTARIS, L’ÀNIMA

Si bé té més d’una vuitantena d’educadors contractats, la força que fa tirar endavant el programa són els voluntaris. Persones de perfils diversos -enginyers, economistes, gent que domina idiomes- que acudeixen a donar un cop de mà als infants i adolescents per ajudar-los en les tasques escolars. “És una sort tenir aquests voluntaris perquè segur que hi ha infants que en el seu entorn més proper no troben ningú amb aquest perfil. Al final s’acaben convertint en referents per a ells. Per exemple, fa dos anys que comptem amb una voluntària que era usuària del PAE quan estudiava ESO. Això és bonic perquè d’alguna manera volen tornar el que els hem donat”, explica Elisabet Vinagre, una de les responsables del PAE.

Vinagre també assegura que les expectatives que els voluntaris dipositin en els infants marcaran el que seran. Però també passa a la inversa. És el cas d’Oriol Canadell, voluntari del PAE que ajuda els usuaris en temes de matemàtiques, física i química. “El programa m’ha ajudat a mi també. He deixat la feina que estava fent i ara estudio per ser professor de secundària, ha despertat aquesta vocació en mi”, afirma. Aquest curs, donat l’alt nivell d’inscrits al programa, la Fundació Catalunya - La Pedrera fa una crida perquè més persones hi participin com a voluntàries. No hi ha limitacions d’edat. De fet, comparteixen espai estudiants de batxillerat i jubilats, com la Joana Cortadellas, que va estar 27 anys fent de professora de matemàtiques i ara repassa coneixements a l’Espai Social Gràcia. “Són estones en què aquests joves estan sense que se’ls pressioni gaire i estableixen vincles d’amistat entre ells. Quan vinc aquí soc la dona més feliç del món”, assegura.

Un dels valors del valors del PAE és la relació amb les escoles. Els educadors hi estableixen una coordinació. “Volem ser un complement de la família, no de l’escola, i volem que se sentin com a casa. Per això introduïm la gamificació i el mindfulness, molt important per a la gestió emocional i l’estrès, i molt lligat amb la sobrecàrrega que porten”, conclou Hernández.