La gentrificació és un fenomen que s’està donant en moltes ciutats d’Europa. Es tracta d’un procés de transformació físic, econòmic i social en què alguns barris que antigament eren de classe baixa acaben transformant-se i sent de classe mitjana-alta, amb les conseqüències que això comporta per als veïns de tota la vida.

Per transmetre aquest concepte als nens, la distribuïdora Pack Màgic, està preparant una activitat en cinc escoles de Barcelona per a nens i nenes de quart, cinquè i sisè de primària sobre les conseqüències de la gentrificació a les diferents ciutats. “Creiem que la gentrificació és una problemàtica que ens afecta a tots -explica Marga Almirall, corresponsable de la distribuïdora de pel·lícules Pack Màgic-. Les ciutats i els barris s’estan transformant. I els nens en són alguns dels principals afectats. Per parlar-ne hem triat una pel·lícula que aborda la temàtica des del punt de vista dels infants”.

L’activitat consistirà en la projecció de la pel·lícula Jacob, Mimi i els gossos del barri, que es projectarà gratuïtament a totes les escoles que participin en el projecte. “A la pel·lícula, el nen Jacob, fill d’un arquitecte important, se n’ha d’anar a viure durant un temps amb una cosina que habita en un altre barri. En aquest barri volen tirar a terra un parc per construir-hi un nou bloc de pisos. I què farà el Jacob? Doncs lluitarà per mantenir viu el parc”, resumeix Almirall.

PARTICIPACIÓ ACTIVA

Posteriorment al visionat del film, l’equip de Pack Màgic crearà un col·loqui entre els nens i nenes en el qual, partint de l’argument de la pel·lícula, es debatrà sobre la gentrificació a les ciutats. “Es faran preguntes als nanos com ara: ¿veient la pel·lícula us heu identificat amb algun personatge? ¿Hi ha algun espai al vostre barri que hagi patit una transformació semblant? ¿Coneixeu espais on s’hagi volgut construir i que els veïns ho hagin impedit? ¿Quins llocs creieu que podrien millorar?”, exemplifiquen des de Pack Màgic.

QUINA CIUTAT VOLEU?

Però l’activitat no s’acaba aquí. Un cop fet el debat, es proposarà als nens que passin a l’acció i que es converteixin en urbanistes per un dia. “Els farem dibuixar plànols -com fa el Jacob, protagonista de la pel·lícula- perquè ens expliquin com volen que sigui el seu barri. Volen més espais verds? ¿Petits comerços? Un centre comercial? ¿Una escola?” Per dur a terme el projecte, cada grup de nens s’haurà de posar en el paper d’algun personatge que viu al barri (un grup de veïns, per exemple, o una empresa immobiliària) i defensar cada postura concreta. “Els agrada molt jugar a ser urbanistes -apunta Marga Almirall-. Quan pensen que el futur d’una ciutat pot estar a les seves mans, comencen a pensar que un canvi és possible”.

Després de veure la pel·lícula i un cop fet el debat, es proposarà als nens que passin a l’acció i que es converteixin en urbanistes per un dia

Els nens acabaran l’activitat fent un mapa en dues dimensions ajudant-se de totes les eines que ells vulguin. “Després, caldrà que expliquin a la classe per què han triat un espai o un altre i per quines raons. La resta de la classe opinarà i entre tots es preguntaran si realment podrien millorar o no el seu barri”.