A l’escola, que no hi falti fruita, verdura ni llet

El Govern té en marxa des de fa dotze cursos escolars, és a dir, des del 2009-2010, una campanya per promoure hàbits d’alimentació saludable entre els més petits. L’objectiu és que els nens i les nenes aprenguin a l’escola que cal menjar fruita i verdura en tots els àpats. Amb el suport de la Unió Europea, els departaments d’Educació, Salut i Agricultura s’alien en aquesta ocasió per transmetre aquest missatge, que també volen traslladar a les llars, perquè l’alimentació saludable no només sigui present a l’escola. Aquest curs hi participen 1.253 centres educatius i arriba a 305.000 escolars d’entre 3 i 12 anys.

I és que molts estudis demostren els beneficis de consumir cinc racions al dia de fruita i verdura: tres peces de fruita i dues de verdura. Això es tradueix en una peça mitjana de fruita (poma, pera, taronja, préssec, etc.), un o dos talls de síndria, meló o pinya, o bé un bol de cireres o maduixes. I, pel que fa a la verdura: un plat de verdura cuita (mongeta tendra, espinacs, crema de carbassó, etc.), un o dos tomàquets amanits o bé un plat d’amanida variada.

Des de la Generalitat també es vol explicar als més joves que menjar bé no és suficient per al nostre organisme, sinó que també cal fer exercici de manera regular. En aquest sentit el Govern posa especial èmfasi en activitats diàries com caminar, pujar escales i jugar, al marge de fer una activitat esportiva concreta, lluny dels videojocs, que afavoreixen el sedentarisme. En definitiva, promoure un estil de vida actiu que millori la salut dels infants.

FRUITA GRATIS A LES ESCOLES

Així, la Generalitat distribueix fruita i verdura fresca de manera gratuïta als escolars de segon cicle d’educació infantil i de primària, és a dir, als infants de 3 a 12 anys, d’aquells centres educatius que ho demanin. Ho fa una setmana al mes i sempre amb fruita de temporada, de proximitat i de qualitat. Els centres escolars tenen un calendari amb la setmana marcada i informació de les peces de fuita i verdura. Una fruita que s’inclou als esmorzars i els berenars dels nens i nenes durant l’activitat escolar.

També s’informa els infants dels beneficis de consumir més fruita i verdura, així com de la seva diversitat, les característiques, la forma de producció i l’estacionalitat dels aliments. L’objectiu és fer veure que el consum de fruita i verdura és una alternativa excel·lent a d’altres aliments amb menys qualitat nutricional, com llaminadures, begudes refrescants i brioxeria.

TALLERS DIVULGATIUS I VISITES A EXPLOTACIONS AGRÀRIES

Per aconseguir els objectius dels Programes cal donar suport a la distribució de productes amb activitats orientades a reconnectar els nens amb l’agricultura mitjançant les visites a explotacions agràries (a la fotografia), educar els nens en temes com els hàbits alimentaris saludables, cadenes alimentàries, producció sostenible i la lluita contra el malbaratament d’aliments, a través de tallers realitzats en centres educatius. A partir del mes de gener es desenvoluparan tallers i visites a explotacions dirigides a alumnes de primària en què participaran els centres educatius adscrits als programes que ho hagin sol·licitat.

En els darrers cursos, també des del Departament d’Agricultura s’estan organitzant xerrades dirigides a pares i famílies per implicar-los amb els objectius del Programa i desmitificar algunes afirmacions sobre el consum de llet. El fet de consumir fruita i verdura i llet líquida ha de formar part dels hàbits alimentaris de les famílies, i la seva compra hauria d’estar enfocada cap als beneficis que aporten per a la salut de tots els seus membres. En totes les actuacions que es realitzen des del DARP s’inclou la degustació de diferents productes (fruites i hortalisses, llet i iogurt).

Tota la informació sobre la campanya de fruita i verdura de la Generalitat es pot trobar en aquesta pàgina web.

10 GOTS DE LLET CADA MES PER ESMORZAR O BERENAR

El Programa de llet funcionava a Catalunya des del 1986 amb un marc jurídic diferent, i al llarg d’aquests anys el nombre de centres educatius que hi participaven es va anar reduint progressivament fins a arribar a un únic centre durant el curs 2015-2016. De fet, s’havia perdut l’interès per aquest programa perquè la llet no era gratuïta i l’import de l’ajuda era molt reduït. El curs 2016-2017 va ser un curs de transició al nou marc jurídic; l’ajuda prevista per la UE es va complementar amb fons territorialitzats pel ministeri, cosa que va permetre fer distribució gratuïta de llet a 88 centres de màxima complexitat i 22.479 nens.

Des de l’any 2017-2018 el programa de llet s’adreça a tots els centres educatius autoritzats a Catalunya i a nens de 1r i 2n cicle d’educació infantil i de primària. En aquest curs 2019-2020 s’hi han inscrit 452 centres educatius.

En concret, els alumnes de segon cicle d’educació infantil i de tots els cicles de primària dels centres que ho sol·licitin rebran durant els mesos en què duri el Programa deu gots de llet cada mes per a l’esmorzar o el berenar. El departament s’encarrega de seleccionar un proveïdor per al subministrament i destinarà fins a 1.350.000 euros a la iniciativa.

Aquesta acció s’emmarca en el programa europeu de distribució de llet a les escoles, que busca promoure el consum de llet i els seus derivats en les dietes dels alumnes durant l’etapa de formació dels seus hàbits alimentaris. El programa té l’objectiu de promoure de manera prioritària el consum de llet líquida, i per això veu necessària la distribució de llet per poder afegir altres productes làctics.

La llet és un aliment saludable i d’alt valor nutritiu recomanable en totes les etapes de la vida. És la font alimentària de calci més aprofitable i ajuda a mantenir una adequada densitat òssia. També és un dels aliments més complets i equilibrats perquè aporta vitamines, minerals i proteïnes d’alt valor nutricional. A Catalunya es produeix una de les llets de més qualitat d’Europa.