Aprendre a millorar com a persones

+Educació Sant Andreu és un projecte d’educació comunitària impulsat per sis escoles d’aquest barri de Barcelona (La Maquinista, Baró de Viver, Institut Puigverd, Institut Escola El Til·ler, L’Esperança i Molí de Finestrelles) i, alhora, una cooperativa homònima. El projecte va començar el 2011, i la cooperativa, que va néixer per impulsar i dotar de recursos el projecte, el 2018. A més, l’any passat, +Educació Sant Andreu va guanyar la beca Carles Capdevila, que va dotar la iniciativa de 20.000 euros.

Què fa +Educació Sant Andreu? Per començar, una explicació sobre el nom: “En diem +Educació Sant Andreu perquè volem aconseguir que el projecte sigui exportable a altres barris de Barcelona i també a altres pobles”, explica Oriol Roca, coordinador de la cooperativa i membre impulsor. El projecte treballa en quatre línies bàsiques. La primera és la que té lloc al principi i al final del curs escolar, i que es coneix com els plenaris. Consisteix a treballar amb els alumnes de totes les aules de les sis escoles una pregunta que els formulen perquè ells la responguin. “Enguany els vam preguntar com es pot millorar la convivència i el medi ambient, i a partir d’aquí els alumnes van formular unes conclusions, que ens van fer arribar, i també ens van fer unes demandes als membres del projecte, mestres i equips directius”, explica Roca.

Ho sabies? En memòria del primer director del diari ARA, Carles Capdevila, el mateix mitjà de comunicació i la Fundació Bancària La Caixa van crear les beques Carles Capdevila per premiar projectes compromesos amb l’educació i la cura de les persones. El 2018 es va premiar el projecte educatiu +Educació Sant Andreu, i aquest 2019 la beca premiarà el millor projecte adreçat a la cura de les persones, perquè les beques tenen les dues modalitats i són biennals. Cada projecte rep 20.000 euros.

Amb les demandes a les mans, “els adults creem activitats intercentres, és a dir, entre les sis escoles, per treballar el que els alumnes ens han demanat”, diu Roca. Així, per exemple, els alumnes de 1r i 2n de primària de les sis escoles faran una festa de pijames al poliesportiu del Bon Pastor, on es barrejaran amb els alumnes dels mateixos cursos de les sis escoles perquè es coneguin i comparteixin activitats cooperatives.

Per la seva banda, els alumnes de 3r i 4t de primària de les sis escoles faran jocs, mentre que els de 5è, 6è i 1r d’ESO protagonitzaran unes Olimpíades que tindran lloc a l’únic institut que forma part del projecte. “La idea també és que els alumnes de 6è comencin a familiaritzar-se amb l’institut on aniran l’any següent”, diu Oriol Roca.

Com a novetat, en aquest curs escolar els cursos de P4 i P5 també s’hi han afegit i treballen en una activitat conjunta que també està relacionada amb la música (a més de la convivència i el medi ambient).

Les frases dels alumnes Treballs a l’aula, assemblees i plenaris són algunes de les dinàmiques de les escoles +Educació per treballar la pregunta inicial de cada curs, que enguany és “Com millorar la convivència i el medi ambient”. Algunes de les respostes dels alumnes van ser: Hèctor Peligros (Escola La Maquinista) : “Per millorar el món, hauríem de ser més comprensius i no barallar-nos tant. I també respectar el medi ambient”.

: “Per millorar el món, hauríem de ser més comprensius i no barallar-nos tant. I també respectar el medi ambient”. Zobia Hussein (Escola Baró de Viver) : “Per portar-nos millor els uns amb els altres, hem de compartir, conèixer-nos més i també dialogar”.

: “Per portar-nos millor els uns amb els altres, hem de compartir, conèixer-nos més i també dialogar”. Biel Garcia (Institut Doctor Puigverd): “Convivència vol dir respecte, educació i igualtat”.

FER BARRI

La segona línia de treball és la que els impulsors del projecte +Educació anomenen “universitat del temps lliure”. Es tracta d’una activitat que pretén connectar les activitats del barri que es fan en horari extralectiu. És a dir, busca connectar les famílies amb més recursos d’aprenentatges fora de l’aula. “Per aconseguir-ho hem creat un passaport que acredita els alumnes que hi han participat i que es va omplint a mesura que van fent activitats”, explica Oriol Roca. Ara bé, “si estan apuntats a una extraescolar només tindran un segell al passaport durant tot el curs escolar, perquè n’aconsegueixen més si assisteixen a exposicions, contacontes, obres de teatre, jornades de jocs de taula o mil i una altres activitats que tenen lloc a la xarxa d’equipaments públics del barri”. Així doncs, “+Educació Sant Andreu recull totes les activitats de proximitat a l’escola i les difon perquè les famílies les coneguin i hi participin”, relata Oriol Roca.

La tercera línia de treball encara està en fase de diagnosi. “Estem estudiant quines són les activitats extraescolars que fan cada una de les sis escoles, perquè l’objectiu futur és fer una oferta conjunta”, diu Roca. De moment, la comissió impulsora les està analitzant, perquè el funcionament de les extraescolars de cada escola respon a una mecànica diferent.

I la quarta línia de treball es dedica a reflexionar sobre el model d’escola vigent. “Participem en projectes d’innovació pedagògica i també formem part del projecte que impulsa la Diputació i Educació 360”, diu Oriol Roca.

COOPERA I VENCERÀS

Així doncs, entre totes les línies de treball es combinen les teòriques i les pràctiques. “Vam veure la necessitat de crear, paral·lelament al projecte, la cooperativa”, explica Roca, perquè l’ambició del projecte obligava a dedicar-hi jornades senceres, que quedaven curtes amb el voluntariat, tal com va començar la iniciativa el 2011.

A la pregunta de què ha suposat per a ells la beca Carles Capdevila, el coordinador de la cooperativa +Sant Andreu, Oriol Roca, comenta que a la sol·licitud del premi s’hi va presentar l’Escola La Maquinista (protagonista de les fotografies del reportatge). “Era una de les escoles del barri que estan des dels inicis al projecte, i a través del centre escolar van voler explicar en què consistia tot el que impulsàvem”, recorda Roca. El cas és que la beca els ha donat visibilitat. “Hem aconseguit convertir-nos en un projecte educatiu reconegut per la comunitat implicada, però, a més, hem pogut fer realitat projectes gràcies als diners de la beca”, diu Oriol Roca. Es refereix a la pàgina web, però també a la difusió de la “universitat del temps lliure”, entre altres projectes que s’han fet realitat.

I és que +Educació Sant Andreu està en plena voràgine d’impuls de moltes idees per millorar l’educació dels alumnes. “Hem creat una xarxa de famílies per implicar-les en el projecte, i així aconseguim que no només hi estiguin involucrats els equips docents”, diu Roca. Alumnes, escoles, activitats al barri, extraescolars compartides a les escoles i discussió teòrica sobre l’ensenyament són tots els fronts de batalla de +Educació Sant Andreu, que va néixer per millorar la societat.