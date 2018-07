L’avaluació, factor clau per transformar l’educació

Parar-nos a reflexionar més al voltant de l’educació com a eina motora de la societat i que ha de formar una ciutadania responsable i compromesa. Aquest és l’objectiu de l’últim projecte impulsat per EduCaixa, que pretén esdevenir una perfecta aliada de la comunitat educativa en un context com l’actual, caracteritzat per la incertesa i el canvi, un fet que ha generat nivells notables d’ansietat respecte al fet de si mestres i professors estan preparant bé les noves generacions. “Mai s’havia mirat l’escola amb tanta exigència ni s’havia dipositat en els docents tanta responsabilitat com ara”, afirmen des de l’Obra Social La Caixa. Un context, alerten des de l’entitat, “a l’empara del qual neixen i reneixen mètodes, es comercialitzen eines i recursos i s’imparteixen tallers i cursos a tal velocitat que, quan un docent es consolida en un recurs, ja se li fa creure que està obsolet”.

EVIDÈNCIES D’IMPACTE

Des de l’Obra Social La Caixa afirmen estar convençuts que avui “calen més que mai evidències d’impacte en educació”, és a dir, saber què funciona i en quins contextos, així com generar coneixement, de manera que puguin inspirar i estimular-ne d’altres i canalitzar el treball de tercers, sobretot en situacions d’estancament o de més dificultat. “Generar una evidència d’impacte passa per consolidar un conjunt de pràctiques ben definides que, assentades en el temps, acabin generant canvis en l’aprenentatge, uns canvis que poden mesurar-se de manera objectiva”, destaquen des d’EduCaixa. Una convicció que ha donat lloc a diverses conferències, agrupades sota el nom de '(R)evolució educativa' i que dimecres passat van comptar amb la presència del doctor Robert Slavin, reconegut pel seu treball en favor de l’avaluació i de la generació d’evidències d’impacte com a instrument de millora educativa i com a base per a les reformes en l’ensenyament.

Slavin, que dirigeix el Centre per a la Recerca i la Reforma en Educació de la Universitat Johns Hopkins i col·labora amb l’Institut per a una Educació Efectiva de la Universitat de York, no va assistir sol a la cita, sinó que ho va fer amb la doctora Nancy Madden, experta internacional en recerca i aplicació de l’aprenentatge cooperatiu amb una llarga trajectòria en favor dels infants d’entorns desfavorits.

‘SUCCESS FOR ALL’

Partint de recerques que relacionen la competència lectora amb l’èxit o el fracàs escolar, Slavin i Madden van fundar fa 30 anys 'Success for all', un programa escolar basat en l’aprenentatge cooperatiu per millorar la competència lectora dels infants que tenen un nivell baix. Milions d’alumnes s’han beneficiat ja d’aquest programa, sobretot als Estats Units, signe inequívoc que una altra educació, més reposada i basada en l’evidència, és possible, tal com tots dos doctors van subratllar durant la conferència.