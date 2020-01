A l’institut ensenyo activitat física als avis del barri

Les classes han començat aquesta setmana per a un grup d’avis del barri de Sant Antoni de Barcelona, on hi ha l’Escola Salesians de Rocafort de Barcelona. Dijous passat, 9 de gener, els va tocar la primera classe, de dues hores de durada, amb els alumnes de 2n d’ESO. En la primera hora, els joves els van explicar i els van fer fer exercicis físics, i en la segona van jugar junts a jocs de taula i van conversar sobre la vida. Dilluns vinent serà el torn dels alumnes de 3r d’ESO, que es reuniran amb el seu grup d’avis (15 en total) per fer la mateixa dinàmica, i així aniran fent fins a final de curs, al juny.

Aquest projecte d’aprenentatge servei de l’escola, que s’anomena Presents, va començar fa tres anys i a finals del 2019 va rebre un guardó, en la categoria de persones grans, en els premis estatals d’Aprenentatge Servei (ApS), impulsat per l’editorial Edebé, Educo i la Red Española de ApS. A més, el maig de l’any passat l’Ajuntament de Barcelona també els va atorgar un reconeixement al projecte d’innovació educativa 2019.

Tot va començar arran d’una col·laboració que l’escola mantenia amb l’Equip d’Atenció Primària Sant Antoni (CAP Manso). “En una conversa sobre necessitats del barri, els metges ens van explicar que hi havia un nombre important de gent gran que feia una vida sedentària i en solitud”, recorda el director de l’escola, Jordi Barberan. L’afirmació va portar el professorat a pensar iniciatives amb la idea bàsica que l’escola s’ha d’acostar al barri, i que l’aprenentatge servei és una de les formes educatives de primer ordre. I així va néixer el projecte, que és senzill d’explicar però complex de dur a terme, perquè l’objectiu final és que joves i avis estableixin vincles estrets de futur i que els mateixos avis els estableixin entre ells, gràcies a les coneixences que hi fan.

ACOSTAR-SE ALS GRANS

El cas és que els alumnes de 2n i 3r d’ESO que trien l’optativa Presents comencen al setembre fent dues hores setmanals amb una formació que pretén sensibilitzar-los sobre la tercera edat. “El mateix professorat, però també metges del CAP Manso, fisioterapeutes ocupacionals o metges de pal·liatius, els parlen d’aquesta etapa vital fins al desembre”, afirma el director de l’escola. Quan s’acaben les vacances de Nadal és quan uns 30 avis entren a l’escola en horari lectiu, però dividits en grups de 15. “Es barregen amb la vida escolar habitual de les classes”, diu el director.

Prèviament, cal dir que els metges i els infermers del CAP Manso hauran estat els encarregats de receptar que els avis hagin de fer aquesta activitat. “La tria ens ve feta, perquè els metges i les infermeres els coneixen de prop, i saben quins poden seguir l’activitat a les aules”, precisa Jordi Barberan.

Un cop són a l’escola, els alumnes divideixen els avis en dos grups de 15 avis cada un. “En cada aula hi haurà 15 avis per a 30 alumnes, de manera que cada avi farà les activitats físiques amb dos alumnes al costat”, i sempre amb una metge o infermera del CAP present. Ara bé, no és arribar i moldre, perquè el projecte té com a excusa l’activitat física quan l’objectiu real és que joves i avis creïn vincles intergeneracionals, emocionals i personals que acabin anant molt més enllà del projecte. Per això, els primers minuts de classe tenen una dinàmica obligatòria: parlar i preguntar-se entre ells com estan, com els va la setmana, si estan bé. “A poc a poc s’aniran fent amics fins al punt que els alumnes els acaben trucant el cap de setmana per saber com estan, però per aconseguir-ho hi ha d’haver aquestes converses, que els aniran acostant els uns als altres”, explica el director.

PAUTA DE TREBALL

Les activitats físiques segueixen un patró marcat per treballar la resistència, la força, l’equilibri i la flexibilitat. “I no s’acaben només a l’aula, sinó que els alumnes posen deures als avis, perquè continuïn fent els exercicis a casa”, diu Barberan. De fet, els mateixos alumnes han d’anar omplint unes fitxes de seguiment en què han d’anar descrivint el seguiment del seu avi.

La segona hora de classe és el temps per parlar. Durant les primeres setmanes, quan joves i avis s’acaben de conèixer, serà el moment dels jocs. “Pensem que amb els jocs poden començar a establir vincles, però a poc a poc la segona hora s’anirà dedicant a compartir xerrades sobre temes de vida, que interessin tant als joves com als avis”, afirma Barberan.

El projecte és motiu d’orgull per a l’escola. “Els avis ens han arribat a dir que aprenen a veure la joventut d’una altra manera, i els joves ens diuen que aprenen molt dels avis”, diu Barberan. Hi ha un vincle creat, estret, que repercuteix en millorar la vida d’uns avis que fan coneixences i troben excuses per sortir i quedar amb els altres avis que han conegut a la mateixa aula. Ylenia García Navarro, directora de l’Equip d’Atenció Primària Sant Antoni (CAP Manso), apunta: “Els metges sols no podem tractar la soledat dels avis, necessitem tota la societat”. L’aliança amb l’escola els ha permès comprovar com els avis que han participat en el projecte han disminuït la seva ansietat en un 10%. “Se senten inclosos i noten que són vistos amb bons ulls”, conclou.