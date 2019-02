Torna Exporecerca Jove

D'avui fins dissabte se celebra a La Farga de l'Hospitalet de Llobregat, en el marc del YOMO, l’esdeveniment de recerca juvenil més important del sud d’Europa, Exporecerca Jove, fira internacional de recerca preuniversitària.

Es tracta d'unes jornades organitzades per MAGMA, una associació que té com a principal objectiu fomentar la recerca entre els joves que s’atreveixen a endinsar-se en el món de la investigació i donar-los una oportunitat per mostrar els seus projectes. Exporecerca Jove és una fira de recerca internacional oberta al públic que se celebra des de l’any 2000. Joves de secundària i batxillerat d’arreu del món poden presentar els seus projectes d’investigació durant tres dies. Els participants presenten els seus treballs en estands personalitzats per ells mateixos, on tenen l’oportunitat de difondre i donar a conèixer la seva recerca al públic visitant. Són benvinguts treballs de recerca de tots els àmbits, no només els de caire científic. Durant els tres dies de la mostra, els treballs seran avaluats per un jurat qualificat independent i aliè a MAGMA. Arribat l'acte de cloenda, s'atorguen premis d'acord amb aquestes valoracions. Tot i que la majoria de participants són catalans, també hi haurà estudiants d’altres comunitats autònomes i d’altres països del món, cosa que converteix l’Exporecerca Jove en una oportunitat enormement enriquidora tant acadèmicament com culturalment.

A més, el congrés proporciona un àmbit on intercanviar experiències entre estudiants amb qui comparteixen inquietuds i il·lusions. Gràcies a la col·laboració amb altres associacions d’arreu del món, els estudiants tenen les portes obertes a la participació en congressos d’àmbit nacional i internacional. Hi poden participar joves d'entre 12 i 18 anys que hagin fet un projecte de recerca en qualsevol àmbit (ciència, art, economia...) i que vulguin donar-lo a conèixer. Poden presentar el seu projecte de manera individual o col·lectiva, amb un màxim de quatre autors.

Els treballs que presenten els participants seran valorats per un equip de professionals que decidiran qui serà el representant en altres certàmens internacionals: INTEL-ISEF als Estats Units, MOSTRATEC a Brasil, Stockholm Junior Water Prize a Suècia, Expo-Sciences International a Polònia, Youth Science Meeting a Porto... La competició està oberta a tots els àmbits de recerca, des de ciències socials fins a ciències naturals i tecnologies.

En l'edició de l'any passat hi van participar 90 centres educatius i es van presentar 112 treballs en estands. Els joves presenten els seus projectes durant els tres dies, davant de jutges, acadèmics, mitjans de comunicació i altres visitants. Dissabte, últim dia de la mostra, es farà la cerimònia de lliurament dels premis per reconèixer els millors treballs que s'han presentat a concurs.