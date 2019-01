Torna l'Emotour

Per segon any consecutiu La Granja organitza l'Emotour, cicle de conferències gratuït i exclusiu per a professionals del món educatiu que pretén fer arribar l'educació emocional a tots els racons de Catalunya i aquest any també d'Andorra, amb més de 1.500 professors, mestres i educadors inscrits.

En l'Emotour hi participaran professionals i experts de la talla d'Eva Bach, Jordi Amenós, Laia Casas, Cristina Gutiérrez Lestón i Montse Jiménez.

Després de la primera edició, que va ser tot un èxit i en què es donaven eines útils i pràctiques sobre quatre dels reptes que preocupaven més els mestres (els nens sobreprotegits, la relació amb les famílies, l'entesa amb els companys del claustre i els adolescents), en aquesta segona edició fan un pas més i les conferències tractaran:

Els motius pels quals els mestres han de tenir cura de les seves emocions per ser 'influencers' dels seus alumnes. Amb Eva Bach i Montse Jiménez. D'on venen les idees per potenciar i entendre la creativitat. Amb Jordi Amenós. La neurociència per transformar l'educació. Amb Laia Casas. Com introduir l'educació emocional a l'aula per entrenar els infants per a la vida. Amb Cristina Gutiérrez Lestón.

Una de les novetats d'aquest any és la certificació per part del departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a curs semipresencial per als docents, amb un curs online complementari de 13 hores, totalment gratuït. Cal esmentar especialment la participació altruistade tots els ponents de l'Emotour.

Els ponents EVA BACH, pedagoga i escriptora

MONTSE JIMÉNEZ, professora de secundària i formadora

JORDI AMENÓS, terapeuta i formador en creativitat

LAIA CASAS, mestra experta en neurociència

CRISTINA GUTIÉRREZ LESTÓN, educadora emocional i directora de La Granja.

L'èxit aclaparador (llista d'espera en totes les sales) és una mostra clara de la necessitat urgent que té el sector educatiu de proveir-se d'eines pràctiques per educar les noves generacions.

La Granja, Ability Training Center és una granja escola situada a Santa Maria de Palautordera, per on passen cada any més de 18.000 nens i joves d'escoles de tot Catalunya. Arran de l'augment de les mancances emocionals dels infants (pors, baixa autoestima, inseguretat, etc.) i de la manca de recursos del sistema educatiu, ha desenvolupat durant 12 anys un mètode basat en l'educació emocional amb resultats demostrats científicament pel GROP de la Universitat de Barcelona. Compromesa amb l'educació, comparteix el seu coneixement amb el sector educatiu, amb iniciatives com la de l'Emotour. La Granja treballa amb La Masia del Barça i amb l'Hospital Sant Joan de Deu amb el seu mètode d'educació emocional.