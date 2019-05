Torna el Congrés ITWorldEdu

El paper que exerceixen les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per donar resposta a les necessitats de l’aprenentatge i la transformació digital centraran el debat de l’onzena edició del congrés ITWorldEdu, que se celebrarà el 16 i el 17 de maig a l’Hesperia Barcelona Tower Hotel & Convention Center, a l’Hospitalet de Llobregat.

Sota el títol 'Transformant l’aprenentatge', el Congrés aplegarà els màxims representants del sector amb la finalitat de compartir noves solucions educatives i reflexionar conjuntament sobre la transformació del món educatiu davant la implantació de les noves tecnologies a l’aula.

“Per a nosaltres, l’ITWorldEdu és el moment més especial de l’any. Intentem parlar d’educació amb optimisme i en sentit positiu, reconèixer la tasca que els professors fan en el dia a dia i convertir-lo en un espai de reflexió conjunt en què tots hem d’aportar per millorar el nostre sistema educatiu”, afirma el president del clúster Edutech, Pablo Lara. “Tindrem dues jornades en què professors i equips directius de centres educatius, la aniversitat, l’administració pública i l’empresa privada ens ajuntarem per treballar de manera conjunta i alinear la nostra visió”. En paraules de Lara, l’ITWorldEdu “és un congrés enriquidor, divertit i molt interessant que aquest any ha tingut molt bona resposta de ponents i d’assistents”.

Durant dos dies, experts abordaran temàtiques diverses com el futur de l’ensenyament, la neurociència i l’educació i les vocacions femenines a les carreres STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, en les seves sigles a l’anglès) al llarg de la història, entre d’altres.

El congrés es dividirà en sessions temàtiques, plenàries i tallers d’innovació que, per primera vegada, també aniran dirigits als equips directius de centres educatius amb una categoria que tractarà les millores organitzatives mitjançant la tecnologia.

El professor de tecnologia educativa a l’Escola d’Educació, Comunicació i Ciències del Llenguatge a la Universitat de Newcastle i guanyador del Premi TED l’any 2013, el doctor Sugata Mitra, inaugurarà el congrés amb una conferència sobre els nous entorns d’aprenentatge autoorganitzats i emergents i la nova alfabetització que s’entreveu en el futur. El mateix dia, tindrà lloc la primera sessió dedicada a com les tecnologies disruptives –'blockchain', 'big data' i intel·ligència artificial– estan impactant en l’educació.

Durant la segona jornada, representants d’empreses tecnològiques capdavanteres com Moodle, Google i Microsoft debatran sobre el futur de l’educació i tindrà lloc la conferència del professor i director de la Càtedra Felipe Segovia d’Innovació per a l’Aprenentatge a la Universitat Camilo José Cela i CEO d’Heppell.net, Stephen Heppell, que serà l’encarregat de cloure l’esdeveniment.

L’onzena edició de l’ITWorldEdu acollirà la primera semifinal dels Global EdTech Startups Awards Spain (GESA Awards), uns premis que reconeixen les 'start-ups' més prometedores de l’any dedicades a la innovació educativa i que celebraran la final el gener del 2020 a Londres.

Les inscripcions a l’esdeveniment, que es dirigeix a tota la comunitat educativa, ja estan obertes i es poden realitzar en aquest enllaç. A banda, els assistents poden completar la seva experiència afegint l’opció de dinar 'networking' el primer dia.