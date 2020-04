Recursos educatius a l'abast de tothom

La Diputació de Barcelona ha decidit posar a disposició de la ciutadania recursos en xarxa en educació, joventut i esports per fer front al confinament. A través de les xarxes socials de l'Àrea, el Facebook d'Educació i Esports i els twitters d'Educació i Joventut, ofereix diàriament material i recursos per al conjunt de la ciutadania, i molt especialment per a infants i joves, famílies i gent gran: càpsules d'activitat fisicoesportiva dinamitzades per monitors especialistes, adreçades a la gent gran per practicar als seus domicilis, i recursos per a professionals, joves i famílies per transmetre la necessitat de ser responsables per prevenir la difusió del covid-19, activitats per realitzar a casa, de manera presencial i virtual, per a adolescents i joves, estratègies per mantenir una bona convivència en temps de confinament amb adolescents i joves, idees per a adults sobre com sobreviure al confinament amb adolescents, entre d'altres propostes.

A més a més, entre els recursos que es posen a disposició de la ciutadania hi podem trobar:

El Blog de l'educació local, un espai de difusió, anàlisi i reflexió sobre el món de l'educació local amb entrevistes, articles i reportatges d'interès per al conjunt de la ciutadania. Es publica dins del Diari de l'Educació.

Banc d'experiències educatives: si el que es vol és conèixer pràctiques educatives transformadores, aquest espai recull 32 experiències de 18 municipis que permeten conèixer propostes educatives locals relaciones amb l'equitat, l'educació 360, l'orientació i les transicions educatives, i l'educació artística, entre d'altres.

Recursos d'autoaprenentatge per a personal docent d'escoles municipals: materials i recursos per al treball a l'aula, el càlcul del cost d'escoles bressol municipals i eines i estratègies per als orientadors i professionals municipals que s'inicien en les tasques d'acompanyament i suport als joves en la tria durant els períodes de transicions educatives.

Guies de política educativa local: són materials breus de consulta sobre l'aplicació de les polítiques educatives a l'àmbit municipal, que presenten els continguts a través de destacats, gràfics i esquemes que en faciliten la lectura. N'hi ha sobre la planificació educativa de l'equitat, sobre els mecanismes compensatoris per garantir l'accés a l'educació com la tarifació social, les estratègies municipals contra l'abandonament escolar prematur o la gestió del servei públic municipal d'escoles bressol.

Entrevistes a formadores i formadors dels cursos que s'ofereixen des d'Educació i que poden ser d'interès no només per als docents, sinó també per al conjunt de la ciutadania. S'hi poden llegir, entre moltes d'altres, entrevistes a la psicòloga i psicopedagoga Clara Puigventós, que forma part de l'equip de cinc formadores del programa de direcció d'escoles bressol municipals; a les mestres expertes en educació especial Anna Parera i Mercè Capell; a Jaume Blasco, consultor i analista especialitzat en avaluació de polítiques públiques; i a la mestra d'educació infantil Marta Martínez, membre del consell de redacció de la revista Infància de Rosa Sensat i docent del curs Infants, educadores i famílies. Per conèixer la importància que té l'orientació per al desenvolupament de trajectòries educatives exitoses, s'ofereixen a la web d'Educació infografies, eines per a l'acompanyament en la tria de l'itinerari educatiu, vídeos del programa La Maleta de les Famílies, i també de l'exposició Transitar.

Mirades d'educació, una llista al canal de YouTube d'Educació amb vídeos que permeten aprofundir en temes com l'educació a temps complet, què aprèn el cervell de 0 a 3 anys explicat pel neurocientífic David Bueno, o les estratègies locals contra l'abandonament escolar prematur.

Destil·lats d'educació, càpsules breus en format digital que sintetitzen coneixements tant d'accions formatives com de ponències de jornades i fòrums organitzats per la Gerència d'Educació. S'hi poden trobar, entre molts altres, temes sobre l'àmbit artístic a les escoles bressol d'educació especial municipals, la pedagogia de l'observació i l'escolta a l'escola bressol, els reptes per a l'educació inclusiva, o l'absentisme i l'abandonament escolar, eines i estratègies per a la seva prevenció i reducció.

Programa de televisió Famílies i escola, que durant 10 temporades i a través de Canal Terrassa, la Xarxa de Comunicació Local i la FAPAES va apropar setmanalment a la ciutadania la tasca educativa de les escoles i les famílies. En aquests moments, des del twitter d'Educació es pot veure diàriament una tria de programes.

L'objectiu de la Diputació de Barcelona és seguir responent a les necessitats i consultes del món local i posar a l'abast de tothom aquells recursos que puguin ser d'utilitat, en aquests moments, i en un futur immediat.