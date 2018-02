Novetats al Saló de l'Ensenyament 2018

La Setmana de la Formació i el Treball arriba a Fira de Barcelona del 14 al 18 de març amb l'edició més gran dels últims anys per tal de millorar l'experiència del visitant, ampliar l'oferta formativa present i reforçar els serveis d'orientació. El certamen, que comptarà amb 300 expositors, estarà format pel Saló de l'Ensenyament, que oferirà informació sobre els estudis i sortides professionals per als estudiants d'ESO i Batxillerat;Futura amb tots els màsters i postgraus; i, com a novetat, el primer Saló de l'Ocupació Juvenil, organitzat per Barcelona Activa i l'àrea de Joventut de l'Ajuntament de Barcelona.

Amb l'objectiu d'acompanyar els estudiants en una presa de decisió ben fonamentada, un any més Fira de Barcelona reforça els serveis d'orientació acadèmica i professional del Saló de l'Ensenyament. En aquest sentit, després de l'èxit de les edicions anteriors aquest any es potenciarà l'assessorament personalitzat, les visites guiades i les xerrades per a famílies, alumnes i professorat.

El Saló de l'Ensenyament creix un 50% en superfície per tal de millorar l'experiència del visitant



Aquest assessorament individualitzat estarà liderat per equip de psicòlogues, pedagogs i psicopedagogues que atendran de manera personalitzada els dubtes i consultes dels visitants. Les visites guiades, adreçades a alumnes acompanyats de tutors, serviran per aprofitar al màxim la visita que s'adaptarà segons les necessitats i interessos de cada grup participant. Pel que fa a les xerrades informatives, destaquen les capsules "Update" adreçades al professorat i professionals, així com els tallers "EP!" per a joves i famílies que abordaran el procés de tria dels estudis superiors, les vies d'accés a la universitat i els cicles formatius, entre d'altres.



El Departament d'Ensenyament reforçarà el paper de l'orientació amb un recorregut d'orientació recomanat i unes xerrades informatives sobre els diferents ensenyaments postobligatoris. També presentarà l'oferta per al proper curs dels estudis de formació professional, batxillerat, escoles oficials d'idiomes (EOI), Institut Obert de Catalunya (IOC), centres de formació de persones adultes, Programes de Formació i Inserció (PFI), ensenyaments artístics i ensenyaments esportius.

Es potencia l'orientació integral amb xerrades per a famílies, alumnes i docents



L'orientació, a càrrec de professionals amb experiència, s'adreçarà tant a alumnes com a les seves famílies. Enguany, amb la intenció de fomentar les vocacions científiques, s'informarà sobre el Pla STEMcat (Ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), projecte amb la participació dels departaments d'Ensenyament, de Presidència i d'Empresa i Coneixement. Alhora, s'incidirà en l'orientació per a promoure la formació professional industrial, amb un espai per informar específicament dels cicles formatius vinculats al sector.



De la seva banda, el Departament d'Empresa i Coneixement, mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca, posarà a disposició dels visitants tota la informació del sistema universitari català, el seu accés, i les beques disponibles. Així, el servei d'orientació personalitzat oferirà tota la informació sobre el procés d'accés a les universitats catalanes, les PAU i la preinscripció universitària. El Canal Universitats informarà de l'oferta de centres i eines interactives que faciliten el procés per accedir a la universitat. Mentre que l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) comptarà amb un espai propi on disposarà de tota la informació sobre beques i ajuts.

Saló de l'Ocupació Juvenil

Com a novetat d'aquest any, també dins el marc de la Setmana de la Formació i el Treball, Barcelona Activa i l'àrea de Joventut de l'Ajuntament de Barcelona organitzaran el primer Saló de l'Ocupació Juvenil amb la col·laboració de Fira de Barcelona, adreçat als joves d'entre 16 i 35 anys de la ciutat i que vol contribuir a lluitar contra la precarietat i l'atur juvenil. Durant els dies 14, 15 i 16 de març hi haurà assessorament i acompanyament per atendre les necessitats i interessos diversos del jovent, amb diferents perfils i situacions. Així, s'adreçarà tant als joves que pateixen situacions més vulnerables com als altament qualificats. Hi haurà 7 espais diferenciats per conèixer els recursos i serveis públics existents, rebre assessorament sobre drets i deures laborals, apropar-se al mercat laboral, descobrir noves ocupacions i oficis, o apropar-se a entitats del tercer sector o el món de l'emprenedoria.

Escape room, ciència i tecnologia

Escollir un o altre itinerari acadèmic sovint és un dels reptes més complicats que han d'afrontar els estudiants. Amb l'objectiu d'acompanyar-los en aquesta decisió clau, el Saló de l'Ensenyament organitza "El repte de decidir", una activitat que imitarà el funcionament d'una escape room en la qual els alumnes treballaran el procés de presa de decisions fent ús d'elements com l'autoconeixement, l'oferta formativa i el mercat laboral al mateix temps que posen en pràctica conceptes com el treball en equip, la capacitat resolutiva, i el pensament analític, entre d'altres.



D'altra banda, les titulacions relacionades amb la tecnologia tindran una important presència al saló a l'Aula de Tecnologies Multimèdia, amb demostracions i activitats relacionades amb les tecnologies multimèdia, la realitat virtual i la fotografia digital. De la mateixa manera, l'Espai Ciència, organitzat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), promourà les vocacions científiques organitzant tallers, activitats interactives, demostracions i experiments.

Mentrestant, l'Associació de Promotors de Cursos a l'Estranger (ASEPROCE), disposarà d'un espai on donarà a conèixer l'oferta de cursos i estades a l'estranger.

Futura

Els dies 16 i 17 de març se celebrarà la 15a edició de Futura, el Saló dels Màsters i Postgraus. Comptarà amb una seixantena d'expositors, entre universitats públiques i privades, escoles de negocis, centres de formació contínua i col·legis professionals, que informaran sobre els programes de segon i tercer grau que s'imparteixen a Catalunya, Espanya i l'estranger. També hi haurà serveis d'orientació, amb equips d'orientadors que oferiran assessorament individualitzat per a l'estudiant, espais d'autoconsulta, així com tallers i xerrades sobre autoconeixement i mobilitat internacional, entre d'altres.

Neix el Saló de l'Ocupació Juvenil, organitzat per Barcelona Activa





La 29a edició del Saló de l'Ensenyament comptarà amb prop de 190 expositors que enguany ocuparan el palaus 1 i 2 i la Plaça de l'Univers del recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. De la seva banda, Futura se situarà al Palau 5 i tindrà la presència d'una seixantena d'expositors, mentre que el nou Saló de l'Ocupació Juvenil ocuparà part del palau 2. L'oferta de la Setmana de la Formació i l'Ocupació es completarà, del 14 al 16 de març, amb la Fira Internacional d'Empreses Simulades, organitzada per la Fundació Inform. El saló se celebrarà al Palau 5 amb una cinquantena d'empreses expositores i oferirà l'oportunitat als alumnes formats segons el mètode SEFED (Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives) de posar en pràctica les habilitats apreses aplicant els mateixos mètodes i eines d'una empresa real.