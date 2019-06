Nova edició de Cine Base

L'Escac (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya) inicia la quarta edició de Cine Base, que enguany acollirà més de 800 inscritsentre professors d'educació secundària i joves de 13 a 17 anys, que es formaran a l'Escac en la narrativa audiovisual.

Durant una setmana, els professors de secundària rebran formació en les competències bàsiques del format audiovisual. Seguint el model formatiu de l'Escac, basat en el 'learning by doing' i el treball per projectes, els docents aprendran mitjançant la realització d'exercicis pràctics. L'objectiu és que, un cop acabat el curs, puguin aplicar els coneixements adquirits a les aules dels seus centres educatius. Aquest any i com a novetat, els docents que així ho desitgin podran inscriure's als cursos d'especialitats cinematogràfiques (direcció, fotografia, direcció artística, guió o VFX) que ajudaran a complementar la formació tècnica rebuda a l'Escac, d'on han sorgit professionals reconeguts nacionalment i internacionalment com J.A. Bayona, Javier Ruiz Caldera, Mar Coll, Elena Trapé i Kile Maíllo, entre d'altres.

Més de 800 docents i joves aprendran narrativa audiovisual utilitzant el mòbil o l'Ipad