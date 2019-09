Menys mòbil = més rendiment?

A les portes de començar un nou curs, continua ben viu el debat sobre l'oportunitat i la necessitat de fer ús dels dispositius mòbils a l'aula. Una de les grans lluites de molts professors és probable que continuï sent aquest curs veure com els seus alumnes miren més la pantalla dels seus telèfons intel·ligents que la pissarra. Aquesta és una realitat cada vegada més comuna a les aules. De fet, el 14,6% dels alumnes espanyols admeten estar pendent del mòbil a classe, segons un estudi conjunt de BBVA, Google i la FAD (Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció).

A això s'hi suma que el 94% dels adolescents de 15 anys tenen un telèfon intel·ligent, segons l'INE. Per això, no és d'estranyar que l'ús del mòbil a les aules generi cada vegada més debat. Conscients d'aquesta situació, des de Qustodio, una plataforma especialitzada en seguretat i benestar digital per a famílies, han analitzat algunes de les raons i les possibles conseqüències de l'ús estès del mòbil a classe: