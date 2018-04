Experimentar les Nacions Unides

De divendres a dissabte, prop de 200 estudiants de 20 escoles de diferents països d’Europa es tornaran a reunir a Barcelona per participar en la segona edició del Change the World Model United Nations (CWMUN), una trobada que té per objectiu debatre assumptes d’actualitat internacional d’acord amb el format de les Nacions Unides.

Es tracta d'una iniciativa organitzada per St. Peter’s School i Associazione Diplomatici, promotora d’altres convencions CWMUN arreu del món. Divendres (18:00h), la Universitat Abat Oliba CEU acollirà l’acte d’inaguració, en què intervindrà la rectora de la universitat, Dra. Eva Perea.

Aquesta segona edició a Barcelona pretén repetir l’èxit de la primera trobada i, de nou, aquests 200 alumnes procedents de tota Europa treballaran per comissions i debatran temes d'actualitat de l’agenda internacional, tal i com ho fan a Nacions Unides.

Es busca fomentar habilitats de recerca, estratègia, lideratge, resolució de problemes i diplomàcia

El tema principal d’aquesta edició serà laregulació de l’ús del cànnabis per a propòsits no medicinals. Aquesta qüestió serà tractada a l’Assemblea General i correspon a l’agenda de l’International Narcotic Control Board. Paral·lelament, els estudiants es distribuiran en 'comitès de seguretat', on treballaran altres temes addicionals com l'ús de tecnologies de comunicació per grups terroristes; l’amenaça de les armes nuclears i la resposta internacional cap a les proves que es realitzen a Corea del Nord; la crisi mediterrània dels refugiats, i per últim, l’amenaça de la pau mundial causada pel terrorisme. Aquests debats tindran lloc a la seu de St. Peter’s School.

El model Change the World Model United Nations aplega estudiants de tot el món en diverses convencions internacionals que tenen lloc a Nova York (a la seu de les Nacions Unides), Roma, Dubai i Barcelona. El seu objectiu és fomentar habilitats de recerca, estratègia, lideratge, resolució de problemes, diplomàcia i consens en els futurs ciutadans que guiaran el canvi en el món.