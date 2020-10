Escola i sostenibilitat

El Museu de les Aigües ha transformat i renovat la seva oferta educativa per al curs 2020-21, amb un catàleg d'activitats completament digitalitzat amb l'objectiu de continuar treballant amb la comunitat educativa. En aquest context d'excepcionalitat, el museu ha estat treballant perquè professorat, alumnat i famílies puguin continuar aprenent i descobrint el món de l'aigua, a partir d'una oferta educativa innovadora i de qualitat, que ofereix la possibilitat de realitzar activitats tant des de l'aula del centre educatiu com des de casa.

La renovació del programa educatiu ha suposat una actualització dels continguts i la incorporació de noves temàtiques i metodologies de treball, adaptades als interessos i competències de cada nivell educatiu, des de l'educació infantil fins als cursos universitaris. Ara les propostes didàctiques, en formats 100% online, aprofundeixen en el coneixement del cicle de l'aigua, la potabilització, la ciència de l'aigua i el canvi climàtic, entre d'altres. Aquestes temàtiques es treballen a través de videojocs, projectes de ciència ciutadana, visites en realitat augmentada o activitats online interactives.

Amb aquestes propostes didàctiques el Museu de les Aigües vol continuar difonent entre els estudiants la cultura de l'aigua i fomentar els valors que hi estan associats: el respecte al medi ambient, l'ús responsable i la sostenibilitat. En aquest sentit, Sònia Hernández, directora del museu, explica: "A través del coneixement, volem avançar conjuntament amb la ciutadania cap a una societat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient, que reivindiqui la importància de l'aigua a les nostres vides. En aquest propòsit les escoles prenen un paper fonamental i és per això que des del Museu de les Aigües apostem per fer-los costat i facilitar la seva tasca en aquest curs extraordinari a través d'una oferta educativa adaptada a les noves circumstàncies".

Més informació a Fundacioagbar.org/museu.

Per la seva banda, la Fundació Endesa llança la V edició dels Premis a l'Ecoinnovació per a centres educatius catalans. Coincidint amb l'inici del curs acadèmic, la Fundació Endesa va obrir el termini d'inscripció per a la V edició dels Premis a l'Ecoinnovació Educativa per a estudiants de primària, secundària, batxillerat i formació professional de grau mitjà. En total, a Catalunya han sigut més de 3.865 els estudiants que han participat en les edicions passades d'aquests premis.

L'objectiu del certamen és fomentar l'interès pel medi ambient dels joves amb la promoció de la responsabilitat, el compromís i la cooperació en la preservació de l'entorn. Es tracta d'una iniciativa realitzada conjuntament amb la col·laboració de la Fundació Europea Societat i Educació.

El termini d'inscripció estarà obert fins el 15 de desembre per a tots els centres educatius i estudiants de Primària, Secundària i Formació Professional de Grau Mig

Els Premis Ecoinnovació neixen el 2016 com a resposta a les carències en cultura ecològica dels joves, posades de manifest en l'informe Ecobaròmetre Fundació Endesa. Cultura ecològica i educació. El curs passat 2019-2020, la participació dels centres va augmentar un 69% respecte a la primera edició, fet que demostra el creixent interès dels centres educatius per l'educació mediambiental. En total, es van presentar 374 candidatures arreu d'Espanya en les seves tres categories: "Què és per a tu la Natura?", "La meva solució creativa a un problema mediambiental" i "Com milloraries el teu entorn?" D'entre elles, i malgrat les complicades i excepcionals circumstàncies derivades del covid-19, un total de 118 van poder passar, finalment, a la fase d'avaluació.

Davant la previsió que els centres educatius i les candidatures d'enguany es tornin a veure afectades per la pandèmia, les bases d'aquesta V edició inclouen, com a novetat, una valoració especial a l'esforç creatiu d'estudiants i professors per salvar les dificultats que es poden trobar en el desenvolupament i materialització dels projectes si han de fer-ho a distància.

Més de 3.865 alumnes de tot Catalunya han participat en aquest certamen des del seu naixement el 2016





La dotació dels Premis per a cadascuna de les tres categories consisteix en un guardó per a cada finalista, difusió nacional del seu projecte i una dotació econòmica per seguir desenvolupant la iniciativa ambiental a cada centre: a la 1a categoria per un valor de 2.000 € cadascun, a la 2a categoria per un valor de 2.000 €, i a la 3a, per un valor de 4.000 €. El registre de les candidatures per a les tres categories es realitzarà exclusivament en línia mitjançant l'emplenament del formulari disponible a la pàgina web i seguint-ne les instruccions i a les bases legals, en què hi ha degudament detallats els requisits de format i criteris d'avaluació. El període de registre de les candidatures finalitzarà el 15 de desembre.