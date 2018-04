El CCCB i el Consorci d’Educació de Barcelona han ideat del cicle de conferències Som adults? Converses per pensar l’educació amb el qual el CCCB inicia una reflexió permanent sobre el significat i el paper de l'educació a la nostra societat, entesa com aquell moment en què decidim si estimem prou el món per assumir-ne la responsabilitat, en paraules de Hannah Arendt. Les conferències se celebraran els dies 9 i 17 d’abril, 2, 7 i 14 de maig, a les 18.30 h, al Vestíbul del Centre.

Fins no fa gaire, fer-se adult significava incorporar-se plenament al món. L’adult encarnava la promesa d’una existència autèntica, de l’emancipació i la capacitat de pensar i actuar per un mateix. Ara, sembla haver-se convertit per a molts en un moment permanentment en fuga, retardat i buidat de sentit. El procés de construir la pròpia identitat i assolir un cert grau d’independència –també econòmica– s’ha tornat més llarg, inestable i inabastable que mai. Al mateix temps, les institucions i els rituals que abans marcaven l’entrada irreversible en la vida adulta, com ara el matrimoni, l’educació, la família o la feina, estan sent radicalment redefinits. Quines són les conseqüències d’aquest col·lapse de la figura tradicional de l’adult? Com condiciona la nostra relació amb les altres edats de la vida, especialment els infants i els adolescents? Si l’escola és en gran mesura responsable del trànsit cap a la vida adulta, com afecten aquests canvis socials la funció d’educar? Quines altres maneres de ser adult podem construir avui i quin hauria de ser el paper de l’escola en aquest procés?

La programació

Dilluns 9 d’abril

Conferència de Josep M. Esquirol: 'La generositat de l’educació'

Presenta: Juli Palou, filòsof i filòleg

Josep Maria Esquirol és filòsof i professor de Filosofia de la Universitat de Barcelona, on imparteix assignatures de filosofia política i de pensament contemporani. És director del grup de recerca “Ètica i Filosofia Contemporània” (UB) i del màster "Pensament i creativitat" de La Salle.

Dimecres 17 d’abril

Conferència de Judith Butler: 'L’ètica i la política de la no-violència'

Presenta: Marina Garcés, filòsofa

Entrades esgotades. Hi haurà retransmissió en directe a la web del CCCB

Judith Butler (Cleveland, 1956) és catedràtica del Departament de Literatura comparada a la Universitat de Califòrnia, Berkeley. Inicialment especialitzada en estudis de gènere, la seva obra també inclou importants reflexions en l’àmbit de l’ètica, la política i els drets humans. Avui és considerada una de les intel·lectuals més influents del món.

Dimecres 2 de maig



Conferència de Pedro Olalla: 'La maduresa política'

Presenta: Milagros Pérez Oliva, periodista

Pedro Olalla (Oviedo, 1966) és escriptor, filòsof i hel·lenista associat al Centre d'Estudis Hel·lènics de la Universitat de Harvard. Des de fa més de trenta anys manté una intensa relació amb Grècia, país en el qual es va iniciar en l'hel·lenisme i on va fixar la seva residencia l’any 1994. Ha publicat més de trenta obres originals de contingut literari i cultural en diferents llengües

Dilluns 7 de maig



Conversa amb Daniel Pennac: 'L'escola de la vida'

Presenta: Anna Guitart, periodista

Daniel Pennac és un dels novel·listes francesos de més prestigi internacional. Va passar la infantesa en diversos països del sud d’Àfrica i del sud-est asiàtic. Després de llicenciar-se, va començar a treballar de professor de llengua i literatura a París, experiència que el va inspirar per escriure 'Mal d’escola' (Empúries, 2008; en castellà, Literatura Random House, 2012).

Dilluns 14 de maig



Conferència de Lynne Segal: 'Moments de felicitat compartida'

Presenta: Carlota Subirós, dramaturga

Lynne Segal (Sydney, 1944) és professora de psicologia i estudis de gènere al Departament d’Estudis Psicosocials de Birkbeck, a la Universitat de Londres. Ha escrit diversos llibres sobre feminisme, gènere i política

