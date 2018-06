El Concurs de Neuroart premia tres projectes molt diferents

La primera edició del Concurs de Neuroart, convocat per la Universitat de Barcelona, a través de l’Institut de Neurociències i amb el suport de la Unitat de Cultura Científica i Innovació, ja té guanyadors. En total, s’han atorgat tres premis: un per a alumnes de 1r d’ESO, un per a alumnes de 2n i un altre per a alumnes de 3r i 4t d’ESO. Dels treballs, molt diferents entre ells, se n’ha avaluat tant el vessant artístic com el rigor del contingut científic.

Optaven al premi més d’un centenar d’alumnes de nou escoles de tot Catalunya, repartits en vint-i-quatre grups. Els nois i noies van defensar els seus treballs el divendres 8 de juny a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, durant la jornada final del certamen. Tots els grups van explicar el concepte neurocientífic que l’obra volia representar i van respondre als dubtes del jurat, que estava compost per investigadors de la Universitat de Barcelona, experts en neurociències, art i educació.

Els organitzadors del concurs valoren molt positivament l’experiència. Destaquen que la fusió entre neurociència i art ha funcionat molt bé i que s’ha assolit amb èxit l’objectiu del concurs: que els alumnes d’ESO plasmessin, mitjançant representacions artístiques, quins coneixements tenen sobre l’estructura, les funcions i la plasticitat del sistema nerviós. De fet, ja s’està preparant la segona edició del Concurs de Neuroart.

Obres i estudiants premiats

Mustafà Azarfane, Joan Castillo, Lídia Cieza, Nil Ferrando i Santi Gallego, de l’IES Alt Foix de Sant Martí Sarroca, van guanyar el Premi al Millor Treball de 1r d’ESO, per l’obra 'Activació neuronal', que representa una neurona motora i el seu funcionament mitjançant l'impuls elèctric. Els colors triats recorden l'espectre del 'brainbow'. El premi consistia en un model anatòmic d’un cervell humà.

L’obra 'Sense títol' es va endur el Premi al Millor Treball de 2n d’ESO. Els seus autors (Julia Alves, Marcela Cabrera, Marboré Cabezas, Ailin Bacca, Elias Ouled i Yerard Hernández) alumnes de l’IES Joan Manuel Zafra de Barcelona, van explicar que el seu projecte era molt visual, i no tenia per objectiu referir-se a cap patologia associada al cervell, sinó observar les connexions neuronals a l’hora de fer diferents activitats. La classe dels alumnes premiats va rebre entrades per fer un taller al Museu de la Xocolata de Barcelona.

El Premi al Millor Treball de 3r i 4t d’ESO se’l van endur els alumnes Àlex Boncompte, Kora Escolà i Ainhoa Noreña, de l’IES Ribera del Sió d’Agramunt, per l’obra 'Manipulació', que a partir de la tècnica del 'ready-made' reflecteix el fet que el cervell, encara que no ho vulguem, pot ser fàcilment controlat per factors externs sense el nostre consentiment. Engabiat, intenta protegir-se de la manipulació exterior, el llibre. La força que ha de tenir la nostra ment per evitar-ho crea un desgast reflectit en el deteriorament de la gàbia. Els guardonats van rebre un model anatòmic d’un cervell humà, així com entrades per al CosmoCaixa per a tota la classe.

Una mostra reuneix les obres finalistes

Totes les obres defensades, tant si obtenen premi com si no, es podran veure a la Facultat de Belles Arts fins al 22 de juny, de dilluns a divendres de 12 a 14 h, i els dilluns i dimecres també de 16 a 20 h.

Aquesta jornada final va servir per culminar un treball que s'ha allargat durant tot el curs. En una primera fase, diversos investigadors de l’Institut de Neurociències van anar a fer una xerrada explicativa als centres participants perquè els alumnes entenguessin una mica millor com funciona el sistema nerviós i quina estructura té. Després d’aquesta sessió cada escola, per grups d’un màxim de sis alumnes, havia de treballar en l’elaboració de representacions artístiques dels conceptes explicats, i d’entre les idees i treballs que sorgissin havien de seleccionar un grup que representés la seva classe a la jornada final.