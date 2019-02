Els casos d’èxit a escala local generalment tenen poc a veure amb els percentatges d’alumnat estranger o en dificultats econòmiques del municipi. D’aquesta manera, podem trobar que alguns dels municipis amb més alumnat estranger són, a la vegada, algunes de les localitats amb menys segregació de tot el país. En són un exemple Manlleu o Vic, que amb percentatges d’alumnat estranger per sobre del 30%, es troben entre els 20 municipis amb menys segregació, segons l’informe del Síndic de Greuges del 2016. El punt de partida del municipi, o la realitat social complexa, no són cap impediment a l’hora de mantenir una distribució equilibrada de l’alumnat.

També l’experiència demostra que la situació pressupostària municipal no és un impediment per desplegar una política ambiciosa contra la segregació. La majoria de mesures efectives tenen un cost econòmic molt baix o zero. Combatre la segregació és possible fins i tot amb pressupostos molt baixos.

Aquestes dues raons ens porten a afirmar que combatre la segregació és possible. Ni la realitat social ni les limitacions pressupostàries són un impediment. El paper de lideratge dels ajuntaments és un element clau per a una resposta política efectiva i amb impacte real. No hi ha una reducció efectiva de la segregació sense un compromís proactiu dels municipis.

Els municipis: peça clau per reduir la segregació escolar

Durant el proper mandat municipal, 2019-2023, reduir la segregació escolar hauria de ser una prioritat. Reduir-la és possible: hi ha evidències i precedents exitosos. Des de la Fundació Jaume Bofill insten els ajuntaments a assumir el compromís, el lideratge i la força per fer possible la implementació de polítiques concretes contra la segregació.

Ni la realitat social ni les limitacions pressupostàries són un impediment per combatre la segregació escolar

Els consistoris municipals, malgrat no tenir totes les competències en matèria educativa, poden liderar una política que faci possible una contundent reducció de la segregació. Les diferents experiències exitoses demostren que reduir la segregació des del lideratge municipal no tan sols és possible, sinó que és una estratègia molt efectiva per fer-ho realitat.

17 mesures concretes i efectives contra la segregació escolar a nivell municipal

Arran de les bones experiències municipals, i també gràcies a l’evidència generada en l’àmbit acadèmic, la Fundació Jaume Bofill va fer públic el 15 de gener un document amb 17 mesures concretes que es poden implementar o liderar des dels consistoris municipals. Unes mesures que tenen la voluntat de situar-se al centre de les polítiques públiques municipals durant el pròxim mandat 2019-2023.

No implementar aquest tipus de polítiques, ara clarificades en aquest document, seria una renúncia política a donar resposta a un problema que està comprometent el futur de la ciutadania. Algunes de les mesures que es proposen en el document s’expliquen a continuació.