Ciència per a infants en temps de covid

El centre de descoberta, recerca i documentació per a l'educació científica a les primeres edats, el Lab 0-6 d'UManresa, posa en marxa aquest mes d'octubre l'activitat "Lab itinerant 2 x 2". Aquesta és l'alternativa que la institució ofereix a les escoles, que, a causa del covid-19, aquest any tindran més difícil el desplaçament a les instal·lacions del Lab 0-6 a Manresa. L'objectiu d'aquesta iniciativa és continuar treballant per acostar la ciència i l'experimentació als infants de les primeres edats i fer-ho d'una manera segura des del punt de vista sanitari, però alhora productiva i inspiradora a nivell educatiu.



El "Lab itinerant 2 x 2" s'oferirà durant els últims tres mesos d'aquest any, d'octubre a desembre. D'una banda, perquè la incertesa provocada per la pandèmia impedeix planificar a més llarg termini i, de l'altra, perquè fer l'activitat a l'inici del curs escolar permetrà als centres aprofitar-la més donant-li continuïtat al llarg del curs.







La proposta s'adreça a infants d'entre els quatre i els sis anys i tindrà tres hores de durada. Consisteix en dues activitats relacionades amb la ciència que desenvoluparan dues de les educadores del Lab 0-6 que es desplaçaran als centres educatius. Una de les activitats consistirà en el repte de tenyir aigua amb elements naturals, una proposta que afavoreix la reflexió sobre els canvis que es produeixen quan hi ha interacció entre substàncies, la importància de les proporcions en les barreges, les propietats dels materials o l'ús d'instruments específics per transformar els materials.

La segona activitat és una sessió de ciència en lliure elecció amb propostes que afavoreixen la mobilització d'idees científiques que els docents podran continuar aprofundint a l'escola durant tot el curs. Per afavorir aquest aprofitament, el Lab 0-6 oferirà per primera vegada un servei d'assessorament a distància que donarà suport a mestres i escoles que vulguin donar continuïtat als itineraris de coneixement científic generats per la visita. A més, es recomana als centres que, abans de la visita, les mestres implicades en l'activitat assisteixin a la xerrada "Lab 0-6, un espai de ciència per a infants que investiguen", que es farà presencialment o virtualment en funció de la situació de la pandèmia.

Totes dues activitats es desenvoluparan de manera simultània, amb dos grups estables d'infants, d'un màxim de 25 infants cada un, que treballaran amb una de les dues mestres que es desplaçaran a cada centre i que guiaran les activitats, que hauran de comptar també amb la presència de docents del centre per evitar que les mestres del Lab hagin de tenir contacte directe amb els infants. A més del rentat de mans que caldrà fer abans de començar l'activitat, els materials que s'utilitzaran seran nous per a cada sessió i només els faran servir els infants d'un mateix grup estable. Un cop acabi l'activitat, tots els materials es netejaran i s'higienitzaran.

Primer any sense visites al Lab 0-6

Aquesta serà la primera vegada des de la seva posada en funcionament, el gener del 2016, que el Lab 0-6 no rebrà visites de centres escolars ni de famílies. Del 23 de setembre del 2019 al 12 de març del 2020 el Lab va estar a ple rendiment i va acollir 3.096 nens i nenes, agrupats en 151 grups escolars de 63 escoles de tot Catalunya. En aquest mateix període, el Lab sobre Rodes, que acosta part de l'activitat del Lab a les llars d'infants, es va desplaçar a 81 centres i va oferir una sessió d'experimentació a 2.982 infants.