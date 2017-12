Una cadena educativa i intergeneracional

Es tracta d’una cadena de valors, educativa i intergeneracional. Parlem de Puntal-Aprenem junts, un projecte vinculat a la Fundació Lacetània de Manresa que va ser impulsat ara fa 10 anys per un grup de mestres jubilats de la ciutat. Com si es tractés de diferents baules entrelligades, els mestres fan formació durant tres sessions a alumnes voluntaris de batxillerat, FP i universitat, i aquests nois donen suport escolar a nens i nenes de cinquè i sisè de primària i primer d’ESO de famílies vulnerables i que necessiten ajuda per tirar endavant i evitar així un previsible fracàs escolar.

Cada noi voluntari té cura de tres o quatre alumnes i les sessions, d’una hora i mitja, es fan dos cops per setmana a la mateixa escola, quan els nens han acabat les classes lectives. Durant aquest temps, sempre sota l’atenta supervisió d’un mestre jubilat, s’ajuda els estudiants a fer els deures, a revisar l’agenda, a fer una bona presentació d’un treball, a repassar les taules de multiplicar, a fer una lectura en veu alta...

“És un suport molt necessari per a alumnes que, per diferents circumstàncies, no tenen ningú a la família que els pugui donar aquest cop de mà. L’ajuda dels nois els estimula moltíssim perquè els veuen més pròxims i de seguida fan confiança”, explica Alba Baltiérrez, mestra jubilada i coimpulsora del projecte Puntal juntament amb Josep Maria Aloy i Agnès Torras.

Tot el programa es va coordinant amb els mestres, tutors i equips directius de les escoles participants i també es determina el nombre d’alumnes a atendre, depenent del nombre d’estudiants en pràctiques de batxillerat i d’estudiants del grau d’infermeria que s’incorporin al programa. L’Ajuntament de Manresa té un conveni de col·laboració amb la Fundació Lacetània pel Puntal, i des del curs 2016-17 ha entrat a formar part dels tallers de suport englobats al Pla Educatiu d’Entorn de Manresa.

UN PROJECTE ENRIQUIDOR

“És un projecte molt enriquidor per a tothom. Els mestres jubilats continuem actius i ajudem a acompanyar i guiar. Els batxillers i universitaris voluntaris es comprometen a venir, seguir uns horaris i a ensenyar. Constaten que els alumnes valoren que et posis al seu nivell, que els estimulin, amb complicitat i afecte”. La memòria del Puntal del curs passat recull algunes reflexions dels batxillers: “No hi ha res que els estimuli tant com demostrar que són capaços de fer allò que no havien fet mai, i l’endemà, en arribar a l’aula, et diuen que la tutora els ha felicitat per haver portat els deures ben fets i ben presentats”. O, com diu el Pere, un jove voluntari: “És una experiència molt bonica perquè, a més, ensenyant-los coses tu també aprens. Exigint-los un esforç a ells, aprens a esforçar-te també tu”. Els mestres fan signar un contracte a les famílies dels alumnes que fan reforç -i que es revisa mensualment- en què els nens es comprometen a: “Treballar a classe i deixar treballar els meus companys, estar atent i fer cas de les observacions que em facin, anotar els deures a l’agenda i ensenyar-la cada dia, tenir cura de la lletra i de la presentació, demanar allò que no entengui i mantenir sempre una actitud positiva i correcta”.

En els moments culminants del Puntal s’han arribat a atendre prop d’un centenar d’alumnes, però, com reconeix Alba Baltiérrez, “cada vegada és més complicat trobar mestres jubilats que s’hi puguin implicar, el Puntal exigeix un grau de compromís molt gran”. Per al curs 2017-18 només disposen de tres mestres jubilats per atendre l’Institut Font i Quer (4 batxillers i dos becaris d’infermeria de la FUB atenen 18 infants), l’Escola Valldaura (tres becaris d’infermeria atenen nou nens) i l’Escola Pare Algué (tres becaris d’infermeria atenen nou estudiants de primària més). “Estem mirant de poder començar en algun altre centre a partir del segon trimestre i, en el marc del Pla Educatiu d’Entorn, contractar algun monitor”, confia Baltiérrez.