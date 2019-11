Apassionem-los per la ciència!

Avui s'obre oficialment la 24a edició de la Setmana de la Ciència a Catalunya 2019 (SC'19) amb un acte al Parlament de Catalunya, per després donar pas a una conversa sobre les fronteres de la ciència.

L’esdeveniment de divulgació del coneixement científic i tecnològic arreu de Catalunya se celebra fins al 17 de novembre i inclou més de 400 activitats a tot el territori català, entre les quals hi ha conferències i taules rodones; jornades de portes obertes a centres de recerca i museus, i cursos, tallers i exposicions, accessibles gratuïtament per a tots els públics.

L’edició d’enguany centra l’interès en la commemoració de l’Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics i en les figures de Ramon Margalef, Narcís Monturiol, Margaret Hamilton i Leonardo da Vinci

L’agenda d’actes té un dels seus temes centrals en la commemoració de l’Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics. Altres focus d’interès en la programació de la SC’19 són l’ecòleg Ramon Margalef, de qui es commemora el centenari del naixement; l’enginyer i inventor Narcís Monturiol, amb motiu del bicentenari del seu naixement; la informàtica Margaret Hamilton, líder del desenvolupament del programari de navegació del Programa Espacial Apollo, en el 50è aniversari de l’arribada de l’home a la Lluna, i l’humanista Leonardo da Vinci, amb motiu dels 500 anys de la seva mort.

Tallers 'A la recerca del món'

L’edició 2019 donarà continuïtat per segon any consecutiu a l’activitat de divulgació científica 'A la recerca del món', organitzada per la secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’un camí de descoberta mitjançant quatre tallers científics per acostar la ciència a l’entorn educatiu i familiar, experimentar el mètode científic i, alhora, fer visible la recerca que es fa a Catalunya i fomentar les vocacions científiques.

Els tallers es duran a terme en escoles rurals durant la SC’19 i els dos caps de setmana a les localitats de Barruera (Alta Ribagorça), Cornudella de Montsant (Priorat), Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental) i Guissona (Segarra). Els quatre tallers experimentals de foment de la ciència són: Columna multicolor (sobre física i la figura de Narcís Monturiol); Fòsfor, regulador de la vida (biologia, i la seva passió per comprendre la natura de Ramon Margalef i); Sòls espumosos (química i geologia), i La lluna ens espera (sobre tecnologia i el paper de Margaret Hamilton, que va liderar el desenvolupament del programari de navegació).

Més informació El programa complet de les activitats de la SC’19 està disponible aquí

Una setmana participativa

Enguany es convoca la cinquena edició del concurs fotogràfic de la Setmana de la Ciència a través d’Instagram, obert al púbic que participi a qualsevol de les activitats programades. Les imatges han de ser inèdites i s’ha de fer servir l'etiqueta #SC19CAT i l’etiqueta @fundaciorecerca a la foto. La persona guanyadora rebrà com a premi una impressora fotogràfica Sprocket d’HP, empresa patrocinadora del concurs.

Els actes de la SC’19 també porten altres premis amb la campanya Passaport Científic, patrocinada per Casio i Abacus. Les persones participants a la Setmana de la Ciència que assisteixin a un mínim de dues activitats incloses a la campanya participaran al sorteig de 10 lots de regals (calculadores científiques, jocs de temàtica científica, llibres i entrades a museus).

La Setmana de la Ciència està organitzada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) amb el suport del departament d’Empresa i Coneixement, a través de la secretaria d’Universitats i Recerca.