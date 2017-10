Ambició per millorar la Serra

És el segon any que l’IES Madina Mayurqa de Palma s’engresca en un projecte per conèixer i cuidar la serra de Tramuntana. Es tracta del programa Aprenentatge Servei, que impulsa el Consell de Mallorca, i a través del qual els centres poden apostar per fer projectes curriculars alhora que posen el seu gra d’arena a millorar el medi ambient, enfocats a aquest patrimoni tan valuós de l’illa. Com? Amb l’ingredient del “servei”. L’alumnat aprèn continguts i al mateix temps dona un servei a la Serra.

La coordinadora del programa al centre, Mercedes López, creu que és una bona oportunitat perquè els alumnes siguin més conscients. “S’hi impliquen molt més des del punt de vista emocional. Treballen molt més la relació entre iguals. Se senten empoderats, perquè pensen que poden canviar l’entorn, encara que sigui una cosa mínima. Els motiva molt”, exposa López. En el cas dels docents, la coordinadora intenta fer veure que aquest projecte es tracta d’un substitut, no d’un afegit de feina. És a dir, s’ha de treballar contínuament el currículum de tots els departaments vinculats, però de manera “més completa”. Es treballen procediments, actituds... “ho treballes tot”.

L’objectiu de l’any passat va ser fer unes primeres passes. Hi van participar tres persones del centre, i van dedicar esforços a la conscienciació. “Si vols fer una proposta per donar servei i no n’estàs conscienciat, no té gaire sentit”, apunta. La sostenibilitat i el coneixement de la serra de Tramuntana en van ser els eixos centrals. Es van fer tallers, la reforestació d’una finca i, fins i tot, van vincular un projecte amb infants i gent gran amb el treball que realitzen per la Serra.

A través d’un intercanvi generacional, van recollir oliva, ametlles i garrova i realitzaran diversos productes. També hi va haver sortides per fer senderisme. “Es treballa el patrimoni natural i cultural”, exposa López. Per a aquest curs, hi ha diverses propostes programades. Una de les que esmenta és la de retolar, si poden, miradors de la Serra. El departament de tecnologia treballarà amb unes fustes per fer-ho possible.

Adaptar l’entorn

Amb el nom d’‘Un món ideal, un món adaptat’, es plantejarà crear un entorn a la serra de Tramuntana que sigui adaptat. L’any passat, a una sortida devora Binifaldó, van observar que la caminada estava escrita, també, en braille. Ara el centre fa feina en alguna proposta per habilitar camins. En el vessant cultural, es treballaran les rondalles que tenen a veure amb aquest patrimoni de Mallorca. Per altre costat, el projecte ‘Bosc animat’ farà que, amb dibuixos d’animals i arbres de la Serra, la gent pugui obtenir informació sobre quins són a través d’una aplicació mòbil i un codi QR. Amb la neteja d’una platja, també, es recollirà el material que hi trobin per reutilitzar-lo i fer “una gran obra d’art”.

Reforestació

Un dels projectes més ambiciosos del curs passat va ser el de reforestació. Alumnes van fer un taller en el qual van crear un sistema de reg a través d’una botella de plàstic i van plantar una savina, que es van dur a casa. Al cap d’un temps es va poder plantar a una finca que en va concedir el permís. Enguany es repetirà aquest projecte.

Per a aquest curs, a més, hi ha més d’una dotzena de professors implicats i tots els cursos d’ESO i, fins i tot, un Batxillerat. L’any passat van participar-hi els tercers de Secundària i un primer. Ara hi ha més projectes i la voluntat és que la majoria de departaments puguin col·laborar amb el seu treball per millorar la serra de Tramuntana. L’experiència del curs passat va ser molt bona i, ara, esperen complir les mateixes expectatives i més.