Al·lèrgies i menús escolars

6 de cada 100 nens tenen alguna al·lèrgia alimentària identificada al menjador de la seva escola. És la mitjana d'al·lèrgies que reflecteixen les dades del I Observatori Mediterrània d'Al·lèrgies Alimentàries en Menjadors Escolars. Mediterrània, empresa de serveis de restauració, ha analitzat la relació entre el nombre d'alumnes als quals serveix menús diàriament en col·legis i el nombre total d'al·lèrgies identificades i notificades pels pares.

El I Observatori Mediterrània de Al·lèrgies Alimentàries a Menjadors Escolars ha estat creat per divulgar informació nutricional d'interès que pugui orientar els professionals de la comunitat escolar i la societat en general, així com per ajudar a prendre consciència de la importància d'una alimentació adaptada a les necessitats dels alumnes. Especialment, sobre els diferents tipus d'al·lèrgies i particularitats existents en els menjadors escolars i la seva creixent complexitat per sensibilitzar famílies i centres de la necessitat que les escoles s'adaptin a les necessitats específiques de cada nen.

S'han analitzat menús de fins a 15.000 alumnes en 400 centres educatius espanyols, i el 2019 s'han detectat 969 al·lèrgies

Entre els 15.000 menús escolars que serveix Mediterrània a Espanya, els registres comptabilitzen fins 969 al·lèrgies diferents. La relació suposa una mitjana, el 2019, d'un 6,46% d'alumnes amb alguna al·lèrgia alimentària identificada. Una dada força similar a la registrada el 2017, quan la relació era del 5,95% d'alumnes amb al·lèrgies. La base analitzada inclou alumnes de fins a 400 centres educatius repartits per diferents comunitats autònomes.

"No creiem que s'hagi produït un augment relatiu rellevant en el volum d'al·lèrgies, però sí que hi ha cada vegada més multial·lèrgies, és a dir, un mateix alumne amb diverses al·lèrgies a diferents tipus d'aliments. Això obliga a considerar cada vegada més perfils alimentaris diferents, no només per al·lèrgies, sinó també per intoleràncies o eleccions personals i dietètiques, com els menús sense carn o sense porc, i últimament les opcions vegetarianes o veganes. En l'últim any, en alguns centres hem arribat a multiplicar per quatre els perfils alimentaris disponibles, la qual cosa suposa tot un repte organitzatiu i logístic", explica Rocío Royo, directora de nutrició de Mediterrània.

Fruita seca, l'al·lèrgia principal

Les al·lèrgies més habituals el curs 2018-2019 s'han donat dins de la categoria de la fruita seca, que suposen gairebé el 20% de les al·lèrgies identificades. Les segueixen les dels llegums, amb més del 15%, i la de l'ou, amb el 13% del total d'al·lèrgies.

La fruita seca és l'al·lergen més freqüent (20%), seguida dels llegums (15%) i l'ou (13%)

En dades comparatives respecte al curs 2016- 2017, aquest observatori elaborat per Mediterrània posa de manifest un augment relatiu de les al·lèrgies als llegums, el marisc i la llet. En menor mesura augmenta el pes de les al·lèrgies a additius com colorants o glutamat, però en qualsevol cas segueix sent la categoria que menys al·lèrgies representa. Per contra, decreix el nombre d'al·lèrgies a fruites i verdures, que suposen el 12% de les al·lèrgies entre l'alumnat.

Cereals i gluten, menys habituals del que sembla

Tot i la creixent consciència social de les necessitats de la comunitat celíaca, les intoleràncies registrades a cereals amb gluten són ara sensiblement inferiors respecte a fa dos anys, segons la mostra analitzada per l'observatori de Mediterrània. Si el 2017 suposaven una mica més del 15%, actualment suposen el 10% de les intoleràncies identificades.

L'elevat nombre d'al·lèrgies i intoleràncies identificades obliguen els centres a multiplicar per quatre els tipus de menú disponibles, cosa que suposa un repte organitzatiu i logístic

Royo explica: "La celiaquia no és la intolerància que trobem més sovint en els menjadors escolars. Encara que limita el consum de molts aliments, és una de les intoleràncies més identificades i sobre la qual la societat està més madura. En els menús, solem substituir els cereals amb gluten per altres opcions com arròs, quinoa, blat de moro i altres productes sense gluten. Una altra opció que actualment creiem interessant és utilitzar farina de cigró si cal arrebossar o empanar, ja que és, a més, una opció amb més valor nutricional (proteïna vegetal) i té molta utilitat en dietes veganes".