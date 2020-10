Acompanyament educatiu en línia

La Fundació Catalunya La Pedrera ha creat un nou servei d’acompanyament educatiu a distància dirigit a estudiants d’ESO que permet arribar a joves de tot Catalunya. Es tracta del programa d’acompanyament educatiu (PAE), que porta 8 anys en funcionament presencial als Espais Socials que la Fundació gestiona arreu del territori i que ja ha ajudat més de 6.200 infants i joves a assolir l’èxit acadèmic i personal. Un model d’èxit que ara neix en la seva versió online i que se suma a la presencial ja existent per adaptar-se a l’escenari canviant actual i arribar arreu.

Així doncs, la Fundació Catalunya La Pedrera enguany ofereix dues modalitats del PAE: en línia i presencial, que permeten respondre a totes les necessitats i facilitar que el retorn a l’escola sigui una oportunitat positiva de reprendre aprenentatges i de guanyar en autonomia en una època difícil postconfinament, en què molts infants i joves han perdut els hàbits en l’estudi.

L’objectiu del programa PAE és acompanyar els estudiants de primària i ESO en el seu procés d’aprenentatge a través de suport extraescolar, facilitant-los eines i estratègies perquè aprenguin a planificar millor el seu temps d’estudi, a gestionar les emocions i a ser més creatius.

Les inscripcions ja estan obertes a la pàgina web de la Fundació Catalunya La Pedrera. El curs 2020-2021 començarà el dilluns 5 d’octubre.

PAE presencial

El PAE presencial està dirigit a estudiants de primària i ESO. Facilita un temps i un espai, al sortir de l’escola o l’institut, per fer els deures en petits grups amb l’acompanyament d’un equip educatiu. Es reforcen especialment les competències bàsiques (matemàtiques i llengües), es facilita l’aprenentatge d’hàbits d’estudi per adquirir progressivament més autonomia i s'estimulen les habilitats emocionals i creatives dels alumnes a través de dinàmiques lúdiques i motivadores.

Es fa dues tardes a la setmana, de 17 h a 19 h, als Espais Socials de Badalona - Llefià, Girona, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet i Vilanova i la Geltrú; i a Barcelona als Espais Socials ubicats als barris de Prosperitat, Montbau, Sants i Gràcia.

PAE online

El PAE online és una nova modalitat dirigida a estudiants d’ESO que permet arribar a més joves i aprofitar tot el potencial del programa sense moure’s de casa. Un grup d’experts en diverses matèries liderat per un educador de referència acompanyarà emocionalment els joves i els ajudarà a optimitzar el seu temps d'estudi. L’objectiu final és estimular la seva autoconfiança i autonomia en una etapa d’alta exigència acadèmica.

Aquesta nova modalitat en línia neix adaptant-se a l’escenari actual i se suma a la modalitat presencial ja existent

La comunicació es fa a distància, a través de trucades telefòniques, videoconferències i correu electrònic, dues tardes a la setmana, de 16 h a 18 h. A més, aquest any també es vol ajudar els pares i mares en la seva tasca educativa; per això tindran accés a tallers online que els facilitaran pautes i orientacions per a l’aprenentatge dels seus fills i filles.