Japan Style 2

Era d'esperar... passar per Japó i tornar amb un carregament de Darumes!!

Darumes dolls i darumes game (daruma otoshi).Us explico que és cada cosa i de ben segur que entendreu perquè dic que en vaig tornar amb un carregament. Què és un Daruma i per quin motiu em té tant atrapada?

El Daruma és un ninot de paper fet a mà que es fa servir per aconseguir els objectius de vida que cadascú. L'història del Daruma prové de Bodhidharma, el que diuen que va introduir el budisme zen a Japó, i el representa a ell assegut en ple estat de meditació, de focalització.

Com es fa servir el Daruma? És molt senzill. Inicialment, el Daruma té els ulls en blanc, i la persona a qui pertany cal que rumii un objectiu que vol assolir i pintar-li un dels ulls. A partir de llavors, es col·loca en un lloc visible de casa, i us recordarà que no heu de perdre aquell objectiu de vista i perseverar per aconseguir-lo. Un cop l'hàgiu assolit, podreu pintar l'altre ull del ninot. No deixa de ser un recordatori del camí que voleu seguir que veureu cada dia fins que arribeu a la vostra meta!

El joc del Daruma és ben senzill. Es tracta d'una pila de cilindres de fusta que van acompanyats d'un martell. Cal ser capaç de treure els cilindres de sota el "cap" del daruma picant amb el martell el que hi hagi més avall. Ja us dic jo, que és un joc ben entretingut! Si voleu veure com és pot fer a càmera lenta, cliqueu aquí o poseu Daruma Otoshi al vostre cercador i trobareu molts vídeos de com hi juguen.

Donant voltes a com fer-ho a casa, al final, la millor manera que he trobat d'emular aquest joc, és la més senzilla de les que m'he proposat... els blocs de construcció de fusta.

Només cal que n'apileu uns quants i que amb un martell piqueu el de sota de costat per poder treu-re'l sense que caigui la resta de blocs que teniu apilats al damunt. En un moment ho tindreu preparat, i en un moment estareu enganxats sense poder parar d'intentar-ho i de reptar-vos els una als altres!!

Les imatges estan tretes de We love Daruma , d'aquí o són pròpies .