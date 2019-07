Materials naturals

Pinyes, fulles, aigua, sorra, terra, pedres, branques, escorça, petxines, cargols de mar, troncs de fusta, ...

Són materials rics i variats. La natura ens aboca a una gran varietat de situacions, ofereix molts camins per descobrir. Hauriem d'estar-hi en contacte el màxim de temps possible, però resulta que no sempre es pot...

Són materials que permeten relacionar-s'hi de manera molt lliure. No tenen un únic ús o no tenen una manera concreta d'utilitzar-los. Permeten imaginar i manipular-los de moltes maneres diferents. I nosaltres, les educadores o acompanyants, juguem un paper molt important: triem el material, fem propostes d'espai, l'oferim sol o acompanyat d'altres objectes.

La combinació entre diferents materials pot resultar meravellosa i un trampolí per la imaginació i la creativitat.

Amb troncs de fusta he vist construccions i torres ben altes i curioses. Amb animals, sorra i pedres he vist com en fan un món, com els animals mengen, com descobreixen coses que abans desconeixien, amb les petxines he vist com fan música i discerneixen com sonen unes i altres, també he vist com classifiquen de més grans a més petites i com les observen i ressegueixen la seva textura quan les manipulen.