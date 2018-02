Comptagotes, colorant alimentari i paper de cuina

La creativitat no té fi.

Només ens cal aigua, pots petits, comptagotes, colorant i paper de cuina i podem fer una activitat que requereix de molta concentració.

Va ser la primera vegada que vaig utilitzar un comptagotes, els va caldre poca estona per descobrir com es feia servir. Un cop ho van saber els va encantar i van estar-se tanta estona com van voler:

Un cop va estar sec, jo ho vaig forrar per poder-ho guardar i donar-hi un cop d'ull. Alguns colors es van barrejar i sortien colors diferents i en vam parlar.