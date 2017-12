24. El vol protector de l'harpia

Després del 23 inexistent (filles que em van esborrar el post quan ja estava gairebé acabat han impedit que surti... us podeu imaginar els crits...) arriba el 24. Però no el podia escriure fins avui perquè l'havia de cagar el tió i ho va fer ahir a la nit, tard, molt tard.

El vol protector de l'harpia és el darrer títol de Ricardo Alcántara i serà el primer llibre que llegiré aquest any. No un en puc dir res, més que en tinc moltes ganes. I en tinc ganes per varies coses:

1.Perquè és un llibre d'en Ricardo i ell mai decep, ni com a escriptor ni com a persona. És un escriptor amb una delicadesa excepcional, subtil, generós, intel·ligent, sap tractar al lector de tu a tu, mai amb la superioritat de l'adult respecte el nen que de vegades es llegeix i que tant carrega. I com a persona és igual, no hi ha més a dir.

2. Perquè els dibuixos d'en Jordi Vila Delclòs són preciosos i ens transporten a la selva amazònica i a la seva màgia.

3. Perquè me l'ha recomanat la meva llibretera, i això va a missa. No dic que totes les recomanacions que em puguin fer em valguin, però quan trobes una persona amb la que sols coincidir en gustos i, a sobre és la teva llibretera de confiança, la seva paraula és or. I la Paula Jarrín ho és per mi.

4. Perquè aquest llibre és el proper que comentarem al club de lectura Llegir amb Al·lots, al que miro de participar tan sovint com puc, ja que si llegir és fantàstic, poder comentar la lectura amb d'altres és el setè cel! La visió que la resta puguin tenir dóna nova vida a la lectura.

5. Perquè em ve molt de gust llegir-lo en veu alta a les meves filles. Tinc la sensació que serà un llibre perfecte per fer-ho (no tots valen) i podrem gaudir-ne juntes.

I vist ja per sentència aquest calendari amb 24-1 llibres (per cert, el 23è era Astèrix a Itàlia), només em quedar desitjar-vos unes bones festes i que el 2018 sigui un molt bony any per tots i totes, ple de bones lectures.

Llibre: El vol protector de l'harpia

Autor: Ricardo Alcántara. Il·lustrador: Jordi Vila Delclòs. Traductora: Tina Vallès

El publica: Animallibres

Edats: a partir de 10 anys.

Preu: 8,95€