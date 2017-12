14. L'Ot i els gegants de gel

El meu començament amb Neil Gaiman no va ser massa bo. Les meves filles van veure la pel·licula Coraline, basada en la seva novel·la, i van estar setmanes que no podien dormir bé. Això va fer que li agafés una mica de mania i quan vaig llegir la novel·la en qüestió la vaig agafar amb recança. Però la veritat és que em va agradar molt i em va fer molta por. I aqui hi ha la gràcia de Gaiman: ell escriu per nens i nenes com qui escriu per adults, sense fer distincions. Cert que adapta el nivell, però no rebaixa el contingut de la història: és la que és, t'agradri o no, no perquè siguis menut la història ha de ser una altra.

Quan vaig veure la coberta de L'Ot i els gegants de gel les mans se me n'ho van anar soles. I sabia que a les meves filles els passaria el mateix. La coberta és espectaculat, en negre i platejat, troquelada i amb les il·lustracions d'en Chris Riddell, un ídol gatxanil. Però em feia por que en veure el nom de l'autor tiressin enrera. Finalment l'estètica va poder més que la por, i les recomanacions de la llibretera també van influïr-hi, de manera que el van acabar agafant. I per sorpresa meva l'estan llegint amb ganes, tot i que és un llibre amb força text i dens pel que elles estan acostumades.

La història ens porta a les llegendes de déus i monstres nòrdics i a les aventures èpiques. L'Ot (diminutiu de Rarot, magnífica traducció de l'Odd anglès) és un noiet que se sent extrany en el seu entorn i decideix marxar, carregat amb la destral del seu pare. Paissatges nevats, éssers mitològics i una gran aventura.

Llibre: L'Ot i els gegants de gel

Autor: Neil Gaiman. Il·lustrador: Chris Riddell.

El publica: Cruïlla

Preu: 16,95€

Edats: a partir de 10 anys.