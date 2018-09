Quan llegir ens fa més lliures

Mai ajudeu a un infant amb una tasca en la que sent que pot tenir èxit sol Maria Montessori -

No es tracta -només- de llegir per a ells fins que ho puguin fer sols sinó que tenim la oportunitat d’obrir-los portes a nous temes, gèneres literaris, textos, articles científics o periodístics, etc. Aquesta pràctica resulta en una ampliació de les esferes d’interès però també de l’habilitat lectora. No és casualitat que, com a norma general, no sapiguem recitar poemes més que amb l’entonació que ens van ensenyar a tercer de primaria.





[4] Exposar-los a varietat literària

Les històries de viatges ensenyen geografia; les històries d’insectes guien a l’infant cap a les ciències naturals; i així successivament. El mestre, en definitiva, pot utilitzar la lectura per introduir als seus alumnes a una gran varietat de temes; i en el moment en què han estat iniciats, són capaços d’anar fins a qualsevol límit guiats únicament per la passió per la lectura.

Als nens i nenes no només els agraden els contes de fades, la fantasia o els contes clàssics. Ep! Us ho diu un fanàtic de Tolkien, J.K Rowling i una llarga corrua d’autors del mateix estil.

Tot i que la fantasia al ser una porta a mons impossibles, infinits i plens de possibilitats, apel·la a la intuició exploradora i a la imaginació dels nens i nenes — i dels adults, perquè no dir-ho — no ens [ni els] hem de limitar a aquest gènere literari.

Aquí és on em redimeixo amb la nostra fantàstica xarxa de biblioteques públiques. Una visita a la biblioteca — també a una bona llibreria — es converteix, sovint, en la porta d’entrada de l’infant al vast regne de la literatura. Portades dels llibres que els criden a fullejar-los, títols suggerents i seccions inexplorades es transformen en finestres i portes a mons diferents i, sobretot, desperten el desig d’explorar-los.

Acompanyem-los, doncs, en el seu particular viatge pels oceans dels gèneres literaris, des de l’assaig i la poesia passant per l’article, el teatre, la novel·la negra, fantàstica, històrica, el còmic o la novel·la gràfica i tant d’altres. M’agradaria fer una menció especial a les biografies i a les novel·les de viatges que sovint són un dels gèneres menys explorats durant l’etapa de primaria. Tots dos tenen un enorme potencial; recordem la tendència dels infants en aquesta etapa a buscar “herois” o referents i d’explorar, de conèixer altres indrets del món, cultures o persones.





[5] Discutir