SEPARACIONS: TERÀPIA PER A UNA COPARENTALITAT SALUDABLE

La teràpia de parella té com a objectiu millorar la comunicació de la parella i entendre les dificultats que es presenten, oferint un espai per treballar situacions de crisi. Però no necessàriament ha d'estar enfocada a permetre la reconstrucció, pot ser un pas previ a la separació. En aquest moment la teràpia de parella hauria de convertir-se en teràpia de separació, sobretot si hi ha fills en comú.

Quan una parella decideix separar-se, és poc freqüent que busqui ajuda per fer aquesta separació més assumible per les dues bandes, i sobretot per promoure una coparentalitat saludable.

Moltes vegades, el fet de no haver treballat emocionalment la separació i que no estigui ben resolta, comporta molts conflictes en la criança i educació dels fills, dificultant un desenvolupament saludable dels menors. Per això és tant important fer-nos conscients de com estem vivint i afrontant el procés de separació, i donar-nos un espai amb la TERÀPIA DE SEPARACIÓ com a pas previ per a poder després coordinar-nos en equip com a pares. Ens separem com a parella però no com a pares, aquesta és la realitat, i si no aconseguim unir-nos en l'educació dels fills, les dificultats les tenim assegurades, sobretot a l'adolescència.

En aquest sentit, cal una preparació per a una coparentalitat saludable després de la separació, en la qual podem plantejar-nos els següents objectius:



Millorar la comunicació com a pares per oferir un bon model de respecte, empatia i capacitat de gestionar el desacord.

Donar valor a la necessitat d'arribar acords en aspectes importants que ofereixen un marc educatiu als fils/es

Diferenciar en quins temes cal arribar a acords com a pares i en quins no és tan trascendent. Cal resoldre els conflictes en el context on es produeixen.

Trobar pautes conjuntes per ajudar a desenvolupar l'empatia, el respecte i la capacitat de resoldre conflictes de forma positiva. Cal recordar que si volem educar en aquests aspectes els pares hem d’oferir un bon model.

Però per poder aconseguir aquests objectius cal que siguem capaços de diferenciar el malestar que ens pot haver provocat la separació del projecte que hem de continuar construint en comú: l'educació dels fills/es. La TERÀPIA DE SEPARACIÓ ens hi pot ajudar. Pretén oferir un espai on poder elaborar conjuntament emocions que desencadena la separació en un marc segur d'acompanyament i respecte. Fer el treball conjuntament permet que les emocions i vivències individuals siguin escoltades per l'altre/a membre de la parella. Promoure la comprensió emocional de les diferents vivències des del respecte, ajuda a regular millor les pròpies emocions en la relació.

De vegades és necessari disposar també d'un espai de treball personal individual en paral.lel. Les separacions suposen un dol, mouen aspectes personals de la pròpia història i característiques de personalitat que poden requerir una atenció específica. Cal donar el temps necessari per afrontar aquest procés individual però des de la comprensió del context de la parella en separació.

Milos Salgueda

Psicòloga General Sanitària Habilitada col. 11.173 i Psicoterapeuta

