Nadal és temps de família, temps d’estimar, temps de reunir-se i riure, de menjar, i beure, temps de regals. Es respira a l’ambient: al carrer, a la feina, a la tele, a les botigues... No cal ser el Grinch perquè no t’agradi el Nadal. N’hi ha prou amb que no t’arribin els diners per anar a tots els sopars o dinars als que et conviden, o per satisfer el llistat inacabable de joguines que desitgen els teus fills. O simplement, adonar-te que tens la casa més buida del que t’agradaria o que no hi ha tanta gent que es recordi de tu. Hi ha circumstàncies en les que el Nadal es torna blanc...