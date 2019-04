LA XARXA DE BIBLIOTEQUES A L’ERA DIGITAL

Les biblioteques són dels equipaments culturals més visitats a casa nostra. Pràcticament la meitat de la ciutadania té el carnet d’una biblioteca pública. Avui ja no és només un espai d’emmagatzematge de llibres, sinó que garanteix l’accés a la informació, el foment de la lectura i l’activisme cultural. Esdevé sovint un espai que tant facilita una experiència confortable i íntima com el treball dinàmic i connectat a l’entorn proper.

La xarxa de biblioteques incorpora progressivament la riquesa de fonts i formats digitals com els audiollibres, la producció de booktrailers, les recomanacions de booktubers o la lectura de so i d’imatges. Cal donar resposta a reptes com la incorporació de lectures més sensorials, la participació ciutadana o la construcció de coneixement a qualsevol hora des de qualsevol lloc.

A més del servei de préstec digital e-biblio es poden demanar a documents físics que geogràficament els usuaris no tindrien a l'abast. Es complementa amb el préstec interuniversitari de les universitats catalanes i l'imponent catàleg de la Biblioteca de Catalunya.

Per exemple, La Família en Digital es pot prestar des de més d'un centenar de biblioteques repartides arreu del territori.