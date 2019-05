Quan, per desgràcia, entres a formar part d'un grup de dol, t'assebentes d'aquests dos tipus de nadons.

Deixeu-me, abans de tot, aclarir aquest "per desgràcia", que probablement ha quedat molt sec. Dic "per desgràcia" perquè cap de nosaltres hauria volgut entrar. Tots preferiríem estar amb els nostres fills i filles ben vius portant una vida aliena a tot aquest dolor.

En compensació, a l'entrar a aquests grups de dol coneixes a pares i mares que t'entenen, i amb qui t'uneix un fil invisible. I et protegeixes els uns als altres. I si un dia, per exemple, estàs a l'oficina i entra un pare del grup de dol a fer la seva feina, et saludes, parles i, si un company et pregunta "us coneixeu?", tu contestes "sí, som amics", però no dones més explicacions. El vincle que us uneix és secret, és del grup, ningú n'ha de fotre res.

El que s'explica al grup de dol, es queda al grup de dol.

Doncs això: quan entres a aquests grups aprens a diferenciar entre nadons estel i nadons arc de Sant Martí. Parlem-ne!

Un nadó estel és el que neix sense vida. Els nens que ens han unit als membres de grup de dol Bressols són els nostres nadons estel. En Ponç és el meu nadó estel. Un nadó estel no creix. Un nadó estel no plora. Un nadó estel no aprèn. Un nadó estel no et fa perdre la paciència. Un nadó estel no es fa caca ni plora demanant pit. Un nadó estel no viu. Un nadó estel al principi et fa plorar quan estàs trencat però, amb el pas del temps, a mesura que vas recomposant el teu cor, només et dona amor.

Un nadó arc de Sant Martí és el que neix després del seu germà o germana estel: el que aconsegueix néixer amb vida. La calma després de la tempesta. La llum després de la foscor. El color després de la negror.

Al nostre grup de dol van arribant nadons arc de Sant Martí, i tots són rebuts amb molt i molt d'amor. El més recent, en Nel, ens ha donat alegria a la resta, perquè és una injecció de vida, un miracle.

Benvingut, Nel!!