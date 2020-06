Carta oberta al públic de la Cia. Katakrak: “Sou essencials en el nostre treball”

Estimadíssim públic!

Ens encanta la nostra feina, ens sentim privilegiats de poder perseguir les nostres idees fins que les atrapem i, ben lligades al sac, les entrem al taller i els hi mirem les entranyes fins que en surt un joc, un repte, una història, alguna cosa bonica, especial, una sorpesa per mostrar-vos. Sí, per mostrar-vos-la a vosaltres, perquè us la feu vostra, la critiqueu, us faci somriure, us animi a participar, us conmogui, us ressoni ben endins, us faci sentir petits investigadors, us faci redescobrir la bonica plaça que teniu al poble o al barri o us faci jugar plenament amb les vostres families.

Les companyies d’arts de carrer pretenem crear un entorn lúdic, artístic i participatiu on adonar-nos de la importància de compartir, de crear nous vincles, nous imaginaris i de fer dels nostres espais públics llocs amb identitat, amb sentit. El nostre treball culmina quan us el mostrem, us el feu vostre i sorgeix una simbiosi, un polsim màgic que ens omple més que un bon plat d’espaguetti!! (hehehe).

Estic convençuda que, si tanqueu els ulls un segon, us vindrà el cap alguns d’aquests moments compartits, gaudits i viscuts en un espectacle de carrer. I potser el teniu més present i us ha fet reflexionar o valorar les coses diferents en el vostre present. En tot cas us dic un secret: sou essencials en el nostre treball i pensem continuar intentant crear aquests moments especials, únics i màgics on el temps es para, descobrim i ens sorpenem, i tots plegats ens sentim com peixos a l’aigua.

Gràcies per ser-hi! I no patiu, que estem treballant a tot drap en els nostres tallers i espais d’assaig per tornar al carrer, amb màscares i guants si cal!

Cia. Katakrak

