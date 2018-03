Finalment, ho he hagut de fer...

Jajaja, ric només de pensar-hi...fins i tot les àvies han acabat sucumbint a l'invent d'última generació pel que fa al meravellós món dels POLLS; em refereixo a les perruqueríes que ofereixen el servei de treure els polls, i acabar, per sempre més, amb l'horrorós mal de cap de moooltes families!. Si, si..encara que sigui un secret a veus, tots els que tenim fills en edat escolar ( i si a sobre s'ajunta, com en el meu cas, tenir un centre infantil...) estem "al borde" de l'atac de nervis...Doncs en el meu cas, ja ni us explico...

Fèia temps que rondava el problema...hem fet de tot i més...versió clàssica amb vinagre i/o alcohol, tractaments moderns que valen una ronyonada, gorros de plàstic, film de cuina, el famós arbre de tè...i fins i tot, crec que tinc un màster en pintes llemeneres!! Ja no sabia què fer...realment estava molt desesperada..de veritat...; finalment em vaig "armar" de valor, i vaig demanr hora; i si us sóc sincera;és una de les millor coses que he fet en la meva vida (a part de fer-me les axiles amb làser, que sempre ho dic..); hi ha un abans i un després en la meva vida...gent que m'ajuda (pagant, és clar; però no uns preus desorbitats...) a posar remei a un dels pitjors malsons si tens fills, i a més nenes, amb unes melenes de campionat...Ara, però, em queda continuar la feina a casa...seguir passant la pinta (en sec, molt millor..), i continuar posant arbre de tè per a prevenir...

Us animo a no decaure!