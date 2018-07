Menorca amb nens

Tinc la gran sort d'haver estat molts estius de Menorca. Allà hi tinc una bona amiga, la Tere (també hi tenia la Cati, que ens va deixar fa un temps, aquí teniu el post) i gràcies a elles sempre descobreixo molts llocs i restaurants. He anat a Menorca amb les amigues, he fet escapades en parella i ara amb els quatre nens. Tot i que no és un viatge barat, si ho mireu pel vostre compte el preu no es dispara tantíssim. És un destí ideal per anar-hi en família i per això us dono algunes recomanacions per si us és d'utilitat. Aquest és un post no patrocinat i està basat en la nostra experiència a la zona nord de Menorca (entre Maó i Fornells).

VOLS / VAIXELL

Fins ara hi havíem anat amb Vueling i acostumàvem a comprar els bitllets a l'abril ( uns 90 per cap, aproximadament). Aquest any en canvi hem provat el Fast Ferry de Baleària per poder portar el cotxe i evitar la despesa de llogar-lo. El viatge dura 3 hores 30minuts i és molt puntual. A l'anada vam anar tots molt bé però a la tornada jo i dos dels meus fills ens vam marejar. Però sincerament, si sou una família gran penso que compensa i a més tenen descomptes de família nombrosa.

COTXE

És molt necessari per recórrer l'illa i anar a visitar les cales. El reservem en un pàgina web que es diu "Do you Spain" i és on trobem els preus més econòmics.

ALLOTJAMENT

Aquí és on menys ens compliquem i agafem apartaments senzills. Passem poca estona a l'apartament i no ens calen massa luxes, només la piscina. A Menorca hi ha urbanitzacions enormes amb apartaments turístics que tenen un parell d'habitacions i menjador amb cuina americana i piscina. Aquest any hem estat als Tramuntana Park i a mi m'han encantat les vistes de la terrassa. També hem estat als apartament Tirant i als Sol Isla i tots són correctes.

PLATGES

Per molts cops que hi he anat, sempre al·lucino amb les platges i amb l'aigua tan i tan neta. Mai anem a les platges de les postals (Turqueta, Mitjana, Macarella) perquè hi ha molta gent i aquest any per evitar aglomeracions s'ha d'agafar un autobús.

Si aneu amb cotxet de nadó:

Es Grau: Es pot accedir caminant a peu pla i el mar no té profunditat. Poden estar dins l'aigua i mai cobreix.

Son Parc. A tocar de Fornells, aigua clara i lloguer de patinets per nens. També té fàcil accés a peu pla per si hi aneu amb cotxet.

Sa Mesquida. També de fàcil accés per anar-hi amb nens. És una cala que està a tocar de Maó.

Si els nens caminen:

Cavalleria (Mercadal): és una cala preciosa a tocar del Far de Cavalleria. És una platja de sorra roja que permet fer tractaments de fang per hidratar-se. S'ha de caminar 10 minuts per un camí pedregós i després baixar unes escales de tres trams (que després s'han de pujar). Però val la pena. Si opteu per enfangar-vos, porteu banyadors vells perquè les taques de fang vermell... no marxen!

Ca la Tirant (Fornells). És una platja llarga, amb poquíssima gent. Hi ha escales per accedir-hi, però molt poquetes, per tant és una bona opció per anar amb nens.

Cales de Fornells: només s'hi pot arribar en barca. La barca la podeu llogar al mateix port de Fornells. És una petita llanxa, tipus Zodiac, i no cal cap carnet especial per llogar-la. Una hora val 55 euros, mig dia 140. Si els nens són grans, agafeu una piragua (15 euros l'hora).

RESTAURANTS PER ANAR-HI AMB NENS

Aquest restaurants tots tenen trona, tots estan contents de rebre nens i no arrufen el nas si compartim plats o els petits no demanen res perquè menjaran del nostre.

Sa Rumbada (Fornells) Tenen un menú d'arròs caldós típic de Menorca que no us podeu perdre. El menú d'arròs val 20 euros i té entrants i postres. Si hi aneu amb nens us deixen compartir el menú o fins i tot que ells no agafin res.

Ca Na Marga (Fornells) És un restaurant de carn feta a la barbacoa mediterrània. Té un ambient familiar i el menjar és de molta qualitat. No us perdeu les croquetes de formatge de Maó. No és un lloc barat però per un dia, val la pena.

Casanovas (Maó) Les millors pizzes de l'illa i preu raonable.

Oh La Là (Maó) La cafeteria ideal per esmorzar o per anar a fer un gelat. El motiu? és barat. els gelats no tenen l'enganxina del preu per encarir-ho. Tot val el que val i a nosaltres ens encanta. Demaneu el croissant de xocolata, us sorprendrà.

Chivito (Cales Fonts, Es Castell) És de tapes i entrepans (entre 4 i 5 euros). Bon preu, bones vistes i molt bo tot.

Cafè Baixamar (Maó). (En aquest no hi ha trona)També és d'entrepans i torrades, està al port de Maó i és dels millors qualitat/preu.

Es Molí (Mercadal). Tenen un menú del dia que val 15 euros i quan arribeu heu d'especificar que voleu el menú. Els nens poden fer només un plat. Les racions són generoses tot i que és un menú bàsic. El lloc és un Molí i té una terrassa molt maca. Acabareu l'àpat amb un xupito de "pomada" (gin amb llimona) i uns carquinyolis típics de l'illa.

Si aneu més en parella o amics podeu anar a fer tapes a Can Vermut (Maó), al japonès WAY (està molt de moda a Maó i cal reservar amb temps) o bé a Ca n'Olga (Mercadal).

ALTRES VISITES PER FER AMB NENS

A la carretera entre Maó i Fornells hi ha una formatgeria que es diu Santa Catalina. Allà comprem el formatge de Maó i la sobrassada. No són súper simpàtics però el formatge és molt bo i de preu també. Al costat de la botiga hi ha les vaques i els nens les poden veure.

Altres visites que podeu fer són a la Cova d'en Xoroi (nosaltres amb els nens no hi hem anat) o bé agafar un catamarà al port de Maó. El catamarà és d'aquells que té el terra de vidre per veure els peixos i els nens s'ho van passar bé. Tampoc us podeu perdre passar un dia a Ciutadella, tot i que nosaltres no som habituals d'aquella zona de l'illa.

Si voleu visitar algun far sempre recomanava Favaritx, però aquest any l'han tancat al públic per preservar l'entorn i s'hi ha d'anar amb un bus que surt de Maó. Si aneu amb els nens, millor que visiteu el far de Cavalleria.

Gaudiu molt i ja hem direu si visiteu algun d'aquests llocs. Bones vacances!