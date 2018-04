Mares sense sentiment de culpa

No sé fer croquetes ni truita de patates. He de tirar dels avis moltes vegades. No banyo als nens cada dia ni de conya. Els he portat poquíssim al parc. Treballo molt i m'agrada escriure per desconnectar. Quan puc, surto a sopar amb amigues sense remordiments. M'apunto a cursos. I sabeu què? No em sento mala mare, ni em sento culpable.

Potser sí que tinc dies que estic cansada i no arribo a tot, però no només com a mare, també em pot passar algun dia a la feina. I això no em fa menys professional, no? No sóc mala professora si un dia no ha estat rodó. Per què en canvi ens hem de sentir males mares? Potser no els fem un gran sopar de xup-xup però hem estat una hora amb ells fent un treball de ciències. El nostre rol ha canviat

Ho hem de dir en veu alta, som bones mares. Mares que fem de mares però també fem de treballadores, de filles, de dones i d'amigues. Les que busquem temps per fer el que ens agrada: esport, scrapbook, dansa del ventre. El que sigui. I això ens fa igual de bones que les que fan receptes healthy o les cada dia saben tots els deures al grup de whatsapp. Totes ho fem el millor que sabem o podem

Som la generació de mares que no volem renunciar a ser nosaltres mateixes pel fet d'haver estat mares. No fotem, ens ha costat molt arribar fins aquí. Els nostres pares s'han deixat la pell treballant per ajudar-nos en els estudis i perquè ara poguem tenir una vida plena que vagi més enllà de la feina i els nens. Que el sentiment de culpa no ens redueixi l'autoestima (ni la jornada).

Som les mares que hem donat el pit al fill mentre miravem el facebook o un capítol de la sèrie que sigui. Les que perquè s'acabi el puré els deixem mirar videos dels colors a youtube (ho fem moltes, no?). Les mares que potser som un desastre fent les feines domèstiques però som les millor mares que els nostres fills poden tenir. Feu la prova: no ens canviarien per cap altra.

Desterrem ja la idea que ser bona mare passa per dedicar-nos en cos i ànima a la criança. Ser bona mare passa per tenir una vida plena on els fills són el més important però no l'únic que és important.

Som una nova generació de mares. Benvingudes al segle XXI #BonesMares