Dia 4 del Campus de Periodisme de l’ARA: aprenem a fer un telenotícies

Perdre la vergonya davant de les càmeres. És el que han fet aquest dijous al matí els nens i nenes del Campus de Periodisme de l'ARA i Fundesplai, que se celebra fins dissabte al Centre Esplai del Prat de Llobregat, amb una combinació de tallers periodístics i activitats lúdiques i esportives. L'objectiu del taller d'avui era preparar l'informatiu que tindrà lloc l'últim dia davant d'un públic molt especial: les famílies.

Després d'una reunió de redacció per preparar els guions, els nois i noies del Campus s'han dividit per grups per preparar les peces informatives on detallaran totes les activitats que han estat fent aquests dies: el matí que van passar aprenent a cantar els gols amb Antoni Bassas i Toni Padilla, la visita que van fer a l'ARA i a Ràdio Estel, la gimcana on van fer de reporters o les tardes que han passat a la platja i a la piscina, entre d'altres.

Les primeres proves per a l'informatiu de dissabte

Demà, els nois i noies assajaran durant tot el matí per preparar l'informatiu que es farà en directe des de l'Auditori del Centre Esplai, on els aprenents de periodistes entrevistaran una coneguda actriu de TV3, entre d'altres sorpreses.

Els nois del Campus s'han familiaritzat amb els micròfons i les càmeres

Aquest dimecres al matí, els infants també han assistit a dos tallers impartits per la periodista de Google Michaëla Cancela-Kieffer i Sergio Méndez, director de desenvolupament de negoci de de 2btube, una agència de representació de 'youtubers'.

Detectar notícies falses a les xarxes socials

Amb Michaëla Cancela-Kieffer, els nens han après a detectar notícies falses a les xarxes, i han arribat a la conclusió que només amb una informació veraç poden ser lliures i prendre decisions no influenciades pels interessos de marques comercials o partits polítics. També s'han familiaritzat amb algunes aplicacions per verificar vídeos, i han descobert la importància de les fonts a l'hora de saber si una informació és falsa o no.

Avui, els infants del campus de periodisme del @diariARA i Fundesplai estan participant en una sessió de Google, per conèixer les claus del periodisme digital. pic.twitter.com/EC9bQPsSTz — Fundesplai (@fundesplai) 28 de juny de 2018

Pel que fa al taller sobre YouTube, els infants s'han mogut com peixos dins l'aigua, ja que es coneixien tots els 'youtubers' del panorama actual: Campeones, Happip, Pino, Willyrex, Dalas, Wismichu...

Sergio Méndez, representat de més de 250 creadors, ha explicat als nens alguns dels secrets per fer-se un forat a YouTube, com ara la importància de publicar com a mínim un vídeo per setmana o ser creatiu. "Si voleu fer vídeos de YouTube, heu de triar alguna cosa que us agradi molt i us apassioni, perquè haureu de ser constants", els ha avisat.

Per participar en aquesta primera edició del Campus, els nois i noies van haver d'enviar un vídeo on explicaven per què els interessava el periodisme. Dissabte, el Campus arribarà a la seva fi després d'una setmana molt intensa on, amb una mica de sort, els aprenents de periodistes hauran descobert perquè, per a alguns, aquest és l'ofici més bonic del món.