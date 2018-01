Iraq: el conflicte i la pobresa afecten un de cada quatre nins

Més de 4 milions de nins estan afectats per la violència extrema en diverses àrees, que inclouen Ninewa i al-Anbar. Solament durant l’any passat 270 nins varen ser assassinats. A molts se’ls va arrabassar la infància i varen forçats a lluitar a primera línia. Alguns d’ells portaran cicatrius físiques i psicològiques durant tota la vida a causa de l’exposició a una brutalitat sense precedents. Més d’un milió de nins es varen veure obligats a abandonar les seves llars.

Si bé la lluita ha arribat a la seva fi en diverses àrees, els becs de violència continuen en unes altres. Justament aquesta setmana hi ha hagut tres atemptats a Bagdad. La violència no solament mata i mutila els nins, també destrueix escoles, hospitals, llars i camins. Destrueix el teixit social divers i la cultura de tolerància que manté unides les comunitats.

La pobresa i el conflicte han interromput l’educació de tres milions de nins a tot l’Iraq. Alguns mai han estat dins una aula. Més d’una quarta part de tots els nins a l’Iraq viuen en la pobresa, i els de les zones meridionals i rurals han estat els més afectats durant les últimes dècades. Mentre l’Iraq es prepara per a les eleccions i el Cim Internacional per a la reconstrucció del país, no hi ha millor moment per prioritzar els interessos dels nins, detenir la violència i trencar el cicle de pobresa i privació.

Unicef fa una crida a les autoritats de l’Iraq i a la comunitat internacional perquè:

• Es posi fi a qualsevol forma de violència en tot el país perquè els nins i les famílies de l’Iraq puguin viure en condicions de seguretat i dignitat, protegits de qualsevol dany.

• Continuïn brindant assistència humanitària i de recuperació, com ara aigua potable, educació, protecció i suport psicosocial, així com nutrició i serveis de salut als nins més afectats, inclosos els que romanen en campaments i refugis informals.

• S’intensifiqui considerablement la inversió immediata i a llarg termini en educació.