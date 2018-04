Família, què podem fer?

Dissabte, 28 d’abril

‘Talpet Terratrèmol’. Quan en Talpet es desperta... s’acaba la calma! Amunt i avall, ho toca tot. Es distreu, perd les coses i no para mai quiet. Li diuen despistat, mal educat, impulsiu, nerviós, inútil, dolent, hiperactiu, pesat... Els pares estan preocupats i la mestra, desesperada. Ara, a més, ha de presentar un treball de fi de curs. Ho aconseguirà? Contacontes a la Biblioteca de Son Cànaves (Palma) a les 11 h.

‘Gerónimo Stilton’. Taller centrat en la figura d’Stilton en què els assistents viuran aventures semblants a les dels seus llibres A la Biblioteca de Son Sardina (Palma) a les 11 h.

‘La llegenda de Sant Jordi... explicada pel senyor drac!’. Contacontes per viure la llegendària aventura de Sant Jordi des d’un angle diferent. Una divertida història que demostra que no tots els mites són com creim. En acabar, els participants crearan un drac perquè sigui la mascota de la biblioteca. A la Biblioteca de Son Gotleu (Palma) a les 11 h.

‘Conte contat, conte dansat: Baila,Tanya’. Contacontes amb motiu del Dia internacional de la dansa. Aquest conte parla sobre na Tanya, una petita ballarina de ballet. És jove i encara li queda molt per aprendre, però la seva força de voluntat i perseverança l’ajudaran a complir els seus somnis. La lectura serà acompanyada per la música del Trencanous i el ball d’una de les usuàries de la biblioteca. Serà a la Biblioteca de Son Ximelis (Palma) a les 11.30 h.

‘Sirena o Neptú?’. Taller de plastilina per a infants de més de 4 anys, que consistirà a crear sirenes i elements marins. A la llibreria Baobab (Palma) a les 11 h.

Escola de màgia. Els infants podran gaudir de diferents tallers, photocalls, conferències, exposicions i altres sorpreses, organitzada per la comunitat de fans de Harry Potter de Mallorca i Amigos de la Ciencia Ficción. A Sol Katmandu Park & Resort (Magaluf). Dia 28 de les 10 a les 20 h i dia 29 de les 10 a les 18 h.

Visites familiars al MACE i Museu Puget. Una activitat per familiaritzar els infants de 3 a 12 anys amb l’art contemporani en un context lúdic. Els tallers que s’hi ofereixen són de geometria, collage, dibuix, retrat, formes abstractes, arquitectura o arqueologia. Al Museu d’Art Contemporani d’Eivissa i Museu Puget. Dissabte i diumenge de 10.30 a 13 h.

Visites teatralitzades a Dalt Vila. Visites al centre històric de Dalt Vila per conèixer com es vivia durant la construcció de la fortificació renaixentista i entendre com era la societat de l’època. Al Portal de ses Taules (Eivissa) a les 19 h.

Setmana del llibre. Conjunt d’activitats al voltant del Dia del Llibre, organitzades per la Biblioteca de Son Ferriol en col·laboració amb el Casal de Barri. El taller consisteix a fer un ‘drac de la lectura’ amb els llibres preferits dels assistents i una sessió de fotografia en un photocall de Sant Jordi. A la Biblioteca Son Ferriol (Palma), els dies 28, 29 i 30.

‘Novetats de Sant Jordi i obres destacades’. Racó temàtic de la Biblioteca del Coll d’en Rabassa (Palma) que presenta les darreres novetats i les obres destacades del centre els dies 28, 29 i 30 d’abril.

‘Contacontes i punts’. Proposta familiar amb contacontes acompanyada de ‘Llana i punt’, una trobada per aprendre a teixir, a càrrec d’Encarna de las Heras. Serà a l’ església de Jesús (Santa Eulària), de les 11.30 a les 13.30 h.

‘Les juguetes de Sant Llorenç’. Exposició de Ferran Pizà. Un recorregut a través de 15 obres pels indrets més emblemàtics del municipi de Sant Llorenç, entre els quals hi ha el castell de la Punta de n’Amer, el pou vell, el molí d’en Bou, l’estació, els talaiots i l’església. A l’ auditori de Sa Màniga (Cala Millor).

Taller de punts de llibre. Activitat a partir de 7 anys. A la Biblioteca de Son Cladera (Palma) a les 10.30 h.

‘Pepeta na Ferrereta’. Contacontes i taller infantil. Tindrà lloc a la Biblioteca de Son Cànaves (Palma) a les 11 h.

‘El llop i les 7 cabretes’. Contacontes acompanyat de manualitats diverses per als més petits. Al Centre Comercial Sa Teulera (Palma) de 10 h a 12 h.

Gegants i xeremiers. Actuació de gegants i xeremiers el mateix dia que es fa la Running to the Sun, la mitja marató urbana de Magaluf. Els gegants sortiran a ballar a la zona d’animació per acompanyar l’esdeveniment esportiu i festiu, amb els xeremiers de Calvià. Al passeig del Mar, al Club Nàutic de Palmanova, a les 17 h.

‘D’anada i de tornada’. Festival benèfic amb cant, guitarres i dansa organitzat per l’Associació de Veïns del barri del Clot, a l’ Espai Cultural Can Ventosa (Eivissa) a les 18.30 h.

Festival Gastrosolidari. Hi participaran alguns dels millors cuiners de Mallorca i, a més, hi haurà tallers, pintacares, actuacions i activitats per als més petits. Al recinte del molí de Calvià, Santa Ponça. De les 10 h a les 20 h.

Festa del Llibre 2018. La festa assenyalada per als més petits. S’iniciarà amb el ball dels gegants i el caparrots, acompanyats per la colla de xeremiers. També hi haurà una exposició, la venda i intercanvi de llibres i roses a les paradetes, una mostra de juguetes educatives i una zona de lectura i dibuix a càrrec d’Es Raconet. Aldarq organitza també dos tallers infantils: un d’una maqueta d’una casa talaiòtica per a infants a partir de 6 anys a les 10.30 h, i un de pintures rupestres per a infants de 3 a 5 anys a les 11.30 h. A la plaça Major de Consell.

‘Els pallassos de Sant Jordi’. Activitat de contacontes sobre la història de Sant Jordi. Es durà a terme al centre Terratrèmol (Palma) de les 18 h a les 19 h.

‘Una història vertadera’. Obra de teatre infantil a càrrec d’Iguana Teatre recomanada per a nins i nines a partir de 5 anys. Al teatre Sa Societat (Calvià) a les 20 h.

‘El pianista del Titanic’. Obra de Miquel Mestre representada pels alumnes de l’IES Portocristo, sota la direcció de Jaume Gayà. Al Teatre de Manacor a les 20 h.

‘La tarda del conte’. Contacontes a càrrec de Neus Montero. A la Biblioteca Municipal d’Eivissa a les 19 h.

Trobada de joves pianistes d’Eivissa i Formentera. Alumnes de piano de diferents escoles i professors del Conservatori d’Eivissa i Formentera realitzaran una trobada per compartir els seus coneixements i aprendre entre tots. Hi participaran joves pianistes de fins a 18 anys, tant principiants com avançats. A l’ Espai Cultural Can Ventosa (Eivissa) a les 19.30 h.

Circaire: ‘LUDO Circus Show’. Una posada en escena de l’esperit del joc a través del circ. LUDO és una atmosfera; un estat lúdic. Quan set personatges treuen el cap a l’escenari amb ganes de jugar, apareixen guanyadors i perdedors, cops voluntaris i involuntaris, sintonia i desencís, diversió, treball en equip i individualisme. Jocs reconeixibles entremesclats amb tècniques circenses com la bàscula, els equilibris, les acrobàcies i els malabars. A l’ Auditori d’Alcúdia a les 21 h.

