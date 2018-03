Família, què podem fer?

Dissabte, 3 de març

‘Vola Valentina’. Espectacle teatral de la companyia Centiments Teatre per a infants a partir de 3 anys. Es basa en el conte de la feminista Adela Turin Artur i Clementina. Aquests personatges són una parella de caragols que s’enamoren, però la seva vida junts no és com na Clementina havia imaginat. Al Casal Son Tugores d’Alaró a les 11.30 h.

‘En la boca del lobo’. Teatre popular de la companyia Titiriteros de Binéfar. Un titellaire i un músic fan un recorregut pel bosc i van trobant els personatges més coneguts dels contes clàssics: un gegant, un llop, una bruixa, un moix... A partir d’ells, acostaran la cultura popular als assistents. Podeu gaudir d’aquesta activitat dia 3 al Club Pollença a les 12 h i a la Sala La Fornal de Manacor a les 19 h, mentre que dia 4 es farà a l’ Espai 36 de Sant Llorenç del Cardassar a les 11.30 h.

Dia de les Illes Balears. A Palma podeu trobar: visites guiades infantils amb contacontes al Consolat de Mar a les 10.30 h i a les 12 h ; jocs al pati del Consolat a càrrec de Ludoteca al Jardí a partir de les 11 i fins a les 19 h ; ‘Màgia de prop’ als jardins de l’Hort del Rei a partir de les 11 i fins les 14 h ; contacontes a l’escenari ubicat a la plaça de la Porta de Santa Catalina a les 11.30 h i a les 17.30 h ; taller de creació de xapes a partir del conte La princesa que feia llaüts ’ a l’espai de l’IB-Dona que hi haurà al passeig de Sagrera a les 11.30 h i a les 17 h ; Rondalles de Formentera a l’escenari de la plaça de la Porta de Santa Catalina a les 12.30 h i a les 18.30 h; Titelles a l’escenari de la plaça de la Porta de Santa Catalina a les 19 h.

‘Concert per a nadons’. Activitat dirigida a l’estimulació dels sentits dels més petits organitzada per Palma Aquàrium. A la sala on hi ha els taurons, els infants escoltaran sons de flauta, violí i guitarra; també podran jugar amb instruments i moure’s al ritme dels taurons. Els dies 3 i 4 de març a les 12 h. Aforament limitat.

‘Taller 4 estacions’. La botiga Createva (Palma) organitza aquest contacontes i, després, es realitzarà un taller de les 4 estacions al centre comercial Sa Taulera (camí de Gènova, 2). Les activitats es duran a terme de les 10 h a les 12 h. Cal inscripció prèvia.

‘Esport per a tothom’. La Direcció Insular d’Esports organitza ‘Senderisme en família’, dues rutes de senderisme familiar: una de nivell de dificultat fàcil que anirà a les cases de neu de Son Macip (durada aproximada del recorregut: 3 hores) i l’altra de nivell mitjà que anirà al Tomir (durada aproximada: 6 hores). El punt de trobada és l’ esplanada de Lluc, a la font de davant el monestir, a les 10 h. Per a nins i nines acompanyats per un adult. Cal inscripció prèvia.

‘Encaixos. Petites històries de geometria’. Taller per a infants de 3 a 6 anys en el qual, a partir del joc interactiu de ‘Quiric’, els participants experimentaran amb les formes geomètriques bàsiques. Un educador els proposarà jocs, els contarà històries i n’estimularà la creativitat per reconèixer el quadrat, el triangle i el cercle. A partir del 3 de març al CaixaFòrum de Palma a les 18 h. Preu: 2 €.

Taller d’slime. En aquest taller es proposa una recepta ben senzilla amb ingredients a l’abast de tothom en què els participants podran fer el seu propi slime, decorar-lo i endur-se’l a casa. Per a infants a partir de 6 anys a la llibreria Abacus (Palma) a les 12 h.

‘La punta d’un paraigua’. Taller dirigit a famílies amb infants de 7 a 12 anys en el qual, a partir de la poesia i els mitjans audiovisuals, crearan, investigaran i experimentaran amb l’art. A la Miró Mallorca Fundació a les 11 h. Preu: 3 €.

‘Conte contat’. En el marc dels actes del Dia de les Illes Balears, a la Biblioteca Municipal de Santa Eugènia hi haurà el contacontes Conte contat a les 18 h.

‘Barridiades’. L’Institut Municipal d’Esports i l’Ajuntament de Palma organitzen activitats a l’aire lliure a les diferents barriades del municipi. Aquest dissabte podeu trobar-ne de psicomotricitat, slackline, goalball, bàdminton, hoquei i tennis, entre d’altres, a la plaça del Pil·larí Nou a partir de les 10.30 h i fins a les 13.30 h.

II Trobada de colles infantils. La Federació de dimonis, diables i bèsties de foc de les Illes Balears (FDBIB) organitza aquest encontre amb la finalitat de promocionar la relació entre els diferents grups d’aquestes criatures que existeixen a les Illes. La trobada és a Muro i s’encetarà a les 19 h amb una cercavila conjunta que començarà a la plaça de Sant Martí i arribarà a la plaça del Comte.

Diumenge, 4 de març

Dia de les Illes Balears. A Palma podeu trobar, en aquesta jornada dominical: taller de circ i actuacions circenses als jardins de l’ Hort del Rei de les 10 h a les 18 h ; visites guiades infantils amb contacontes al Consolat de Mar a les 10.30 h, a les 11.15 h i a les 12 h ; mostra i masterclass de l’Escola de Dansa Millenium a les 12 h a l’escenari del passeig del Born ; contacontes a l’escenari ubicat a la plaça de la Porta de Santa Catalina a les 11.30 h i a les 17.30 h ; ‘Rondalles de Menorca’ a la plaça de la Porta de Santa Catalina a les 12. 30 h i a les 18.30 h ; espectacle de clown amb Los Golosinos a la plaça de la Porta de Santa Catalina a les 13 h; ‘Titelles’ a l’escenari de la plaça de la Porta de Santa Catalina a les 19 h.

‘Bella y la bestia’. Adaptació musical del clàssic de Disney a càrrec de Rafel Brunet. S’hi poden veure més de deu actors i actrius a l’escenari, amb un vestuari impressionant i dotze cançons originals que componen una escenografia espectacular perquè petits i grans es diverteixin. Al teatre La Unió de Son Servera a les 18 h. Preu: 10 €.

Dimecres, 7 de març

‘Ulleres màgiques’. Sessió de contacontes a càrrec de Nabil Canyelles a les 17.30 h a la biblioteca Na Batlessa d’Artà.

Dijous, 8 de març

‘Trenclaclosques romans’. Taller emmarcat dins la XXXIV Fira del Fang de Marratxí en el qual els infants realitzaran un mosaic romà amb petites peces de fang. D’aquesta manera coneixeran com es pot realitzar una creació artística mitjançant una tècnica mil·lenària. Activitat a càrrec d’Aldarq. Cal inscripció prèvia a l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Marratxí. El taller es durà a terme a l’ envelat principal de la fira (a la Verònica, devora Sant Marçal) a les 17 h.

‘Cuentos para valientes’. En el marc de les activitats programades pel Dia de les Illes Balears, sessió de contacontes per la igualtat a les 17 h a la Biblioteca de Sant Ferran de Formentera a càrrec de Maritza Caballero.

‘Follet Vermellet’. Contacontes a la Biblioteca Municipal de sa Pobla amb la visita de la companyia Estudi Zero. A Follet Vermellet, el protagonista sempre va acompanyat de cançons i objectes estimats que acostarà als més petits tots els colors que ens envolten.

Divendres, 9 de març

Gimcana d’arquitectura i ceràmica. Gimcana familiar dins les activitats de la XXXIV Fira del Fang de Marratxí. Es durà a terme per grups de 3 a 6 persones, en els quals hi ha d’haver un major d’edat. Podeu apuntar-vos-hi per WhatsApp al 605689047 (Equip Vincles) o a l’àrea de Cultura de l’Ajuntament. Començarà a l’ envelat principal de la fira (a la Verònica, devora Sant Marçal) a les 17 h.

‘L’hora del conte’. Contacontes a la biblioteca municipal Can Ventosa d’Eivissa a les 19 h. Contat pel propi personal.

‘Obert al barri. Jocs als parcs i places’. L’associació Espiral organitza activitats diverses a l’aire lliure per aprofitar al màxim els espais que ofereixen les diferents barriades de Palma. En aquesta ocasió arriba el torn de la plaça de la Gruta de les 16.30 a les 18.30 h.

