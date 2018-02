Família, què podem fer?

Dissabte, 24 de febre r

Esport per a tothom. La Direcció Insular d’Esports organitza ‘Senderisme en família’, dues rutes de senderisme familiar: una de nivell de dificultat fàcil que anirà a Binifaldó i una altra de nivell mitjà per les voltes d’en Galileu. El punt de trobada és l’ esplanada de Lluc, a la font de davant el monestir, a les 10 h. Per a nins i nines acompanyats per un adult; cal inscripció prèvia.

‘Slime’. Taller per descobrir com fer slime amb materials quotidians. A més, es podran analitzar les propietats tan curioses que té i jugar amb aquests fluids fascinants que pareixen un moc fastigós. Per a infants a partir dels 7 anys. A la Biblioteca Son Cànaves de Palma a les 10.30 h.

‘La zebra Camil·la’. Contacontes a càrrec de Llucia Pons. La zebra Camil·la no fa cas de la seva mare i perd les seves retxes!, però amb l’ajuda dels seus amics i companys aconseguirà un aspecte fabulós. Conte que permet treballar l’empatia i la companyonia. A Cas Vesins de Ferreries a les 18.30 h. Ho organitza l’Associació de Vesins s’Enclusa.

Taller sobre els fenicis. La Biblioteca de Calvià organitza un taller d’arqueologia sobre els fenicis. Comença a les 11.30 h a la mateixa biblioteca.

‘Atrapam un instant de futur!’. Activitat dirigida a infants de 3 a 5 anys amb la finalitat d’acostar Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani, als més petits. Aquest dissabte jugaran a projectar-se en el futur, imaginant com i què seran quan siguin grans, i es quedaran amb el retrat del seu instant futur. Aquesta activitat connecta amb l’exposició Col·lecció permanent. Carte Blanche. Retrats de Jean Marie del Moral, 1978-2018. A les 11 h a Es Baluard (Palma).

‘No vull tenir el cabell arrissat’. Contacontes per aprendre a estimar el que tenim i en què es mostra com una nina pot fer mil coses per intentar canviar els seus cabells, però el més important és el que hi ha dins. A les 11 h a la Biblioteca del Coll d’en Rabassa de Palma.

‘Visca l’òpera’. Espectacle recomanat a partir de 3 anys i que dura 60 mínuts. Dorabella (soprano) i Giovanni (tenor) són grans figures de la lírica, el que se’n diu ‘divos’, però, a més, són parella: de jocs, d’aventures, de confidències, de penes... i qui sap si d’amor. Ambdós estan acompanyats pel pobre Amadeus, pianista i compositor excels que, malgrat tot, viu resignat a l’ombra de la prima donna i el tenore, i és testimoni i narrador dels fets esdevinguts, imaginables i inimaginables. Al Teatre Municipal Xesc Forteza de Palma a les 18 h els dies 24 i 25 de febrer. Preu: 1 € (0-3 anys), 5 € (4-13 anys) i 9 € (+13 anys).

‘¿Qué hacen los elefantes?’. Contacontes i, després, taller del conte a les 10.30 h a la biblioteca de Son Cladera de Palma. En aquesta sessió, els infants coneixeran l’elefanta petita Lula, que ens mostra les seves primeres passes per la vida, com usa la trompa per menjar i beure i altres característiques ben interessants de la seva bandada.

‘Els contes de na Mimi’. Contacontes i taller de L’escarabat trapella, on la protagonista es veu obligada a superar la seva por dels insectes quan un escarabat ben gros entra a la seva habitació. A continuació, es realitzarà un taller sobre quines pors tenim, què ens passa al cos quan tenim por, què podem fer per gestionar-la. Per a infants de 3 a 7 anys. A MO Jugueteria Educativa (Palma) a les 11 h. Preu 5 €.

Fira del Ram. A partir del 24 de febrer fins al 15 d’abril estarà oberta la fira del Ram cada horabaixa dels dies feiners i tot el dia el cap de setmana i festius al polígon de Son Fusteret de Palma.

Diumenge, 25 de febrer

‘Roda Mô’. Nova edició d’aquest programa, amb sortides familiars en bicicleta per Maó. Sortida a les 10 h de la plaça de la Biosfera fins al poblat de Cornia. Allà hi haurà visita i avituallament. Emmarcat dins la Diada de les Illes Balears, hi trobam també Tatanka, un espectacle de pallassos per a tots els públics a càrrec de Minúcia Teatre al Saló Verd del Migjorn a les 19 h.

Dimarts, 27 de febrer

‘De quin color és un petó’. Contacontes per treballar el coneixement de les emocions. La protagonista de la història, la Minimoni, no sap de quin color és una besada i per trobar-lo farà un recorregut de les emocions que li desperten els diferents colors que va pintant. A les 17.30 h a la Biblioteca de Son Ferriol (Palma).

Dimecres, 28 de febrer

Contes i rialles amb el pallasso Andreu. La Biblioteca Municipal Na Batlessa, d’Artà, rep a les 17.30 h el pallasso Andreu, interpretat per Joan Maria Pascual. Hi explicarà contes a la seva manera i farà riure a petits i grans.

‘Les princeses també es tiren pets’. Contacontes a la Biblioteca Municipal de Sineu a les 17 h. La història ens explica com el pare de na Laura romp amb els esquemes de les princeses ‘perfectes’ i li explica el secret de les princeses ‘reals’, on totes, com tothom, fan pets.

‘Tempsxtu’. Espai que dedica el Centre Flassaders (Palma) a les activitats infantils per a nins i nines de 3 a 9 anys. Serà aquest dimecres de les 17.30 h a les 18.30 h. Realitzaran un circuit per treballar la motricitat.

Dijous, 1 de març

Diada infantil pel Dia de les Illes Balears. Inclou activitats lúdiques per a infants i famílies. A partir de les 11 h a les Voltes de Palma.

‘Contes infantils Anaid’. Presentació d’aquest llibre a Sant Josep de sa Talaia a les 11.30 h i, després, Jocs autòctons infantils a les 12 h a la plaça de l’Església.

‘Els misteris del castell’. Visita guiada al Castell de Son Mas d’Andratx de les 10 h a les 12 h. El castell de Son Mas, on s’ubiquen actualment les oficines municipals de l’Ajuntament andritxol, era una possessió imponent, situada damunt un pujol, des d’on controlava tota la vall de la vila. Visita guiada per a tota la família.

‘Spaguetti on the Road’. Cercavila itinerant d’animació infantil per gaudir de l’animació i la música dels Spaguetti que, amb un carro i la bici, fan mil bogeries. De les 10 h a les 12.30 h. Inici a la plaça del Rector Rubí de Manacor. També els podeu trobar de les 18 h a les 19 h a Esporles, on iniciaran el recorregut al Centre Cotoner.

‘La flor romanial’. Teatre familiar que versiona la coneguda rondalla ‘La flor romanial’. Els infants podran conèixer i escoltar alguns dels instruments tradicionals de les Illes Balears: la ximbomba, el flabiolet, el tamborí, l’ocarina i la flauta dolça. Tots aquests instruments es fusionaran amb l’encant i les aventures d’en Bernadet mentre cerca la flor que ha de curar son pare, el rei. A la casa del Poble d’Esporles a les 19 h.

‘Sabatot, en ni més ni manco’. Espectacle en què en Sabatot, un pallasso, molt dinàmic i divertit, es disposa a fer un espectacle per al seu públic, però vol fer ni més ni manco que l’espectacle dels espectacles. A un pallasso mai li surten les coses com vol i, a més, li passen pel cap tot de coses estrafolàries, o sigui, que haurà d’anar trampejant tot de problemes reals i inventats, sempre amb l’ajuda i la participació del públic, per fer-ho. A les 18 h a la Biblioteca Municipal de Santa Eugènia.

Divendres, 2 de març

Taller 100% Mallorca. Aquest taller parteix del llibre 100% Mallorca, editat per Souvenir Edicions, que mostra imatges de llocs, menjars i característiques especials de l’illa de Mallorca. Per a infants a partir de 4 anys. A les 16 h a la Biblioteca Municipal de Santa Eugènia.

