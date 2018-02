Família, què podem fer?

Dissabte, 3 de febre r

‘La deixalleria’. La deixalleria és un divertit espectacle de Té a tres en què Aina crearà noves històries còmiques jugant amb deixalles reciclades i idees aportades pel públic assistent. Partint de la improvisació, la comicitat i les consignes del públic, Aina crearà en viu personatges a partir d’objectes reciclats, amb què jugarà a fer històries. Per tant, l’espectacle esdevé un espai ideal perquè el públic de totes les edats pugui divertir-se i estimular la seva imaginació amb la recerca d’altres vides possibles per als objectes. Un espectacle en català recomanat per a nins i nines a partir de 5 anys. A les 18 i a les 12 h al teatre Catalina Valls de Palma.1 € (0-3 anys), 5 € (4-13 anys), 7 € (més de 13 anys).

‘La Bella i la Bèstia’. El famós conte de Le prince de Beaumont, La Bella i la Bèstia, és reinterpretat per Rafel Brunet, que en aquest musical dona més importància als personatges secundaris de la història i, així, aconsegueix que sigui més divertida. Hi ha dotze cançons originals de Jaume Carreras (premi Goya 2000 per Los girasoles ), i es canten íntegrament en directe. Hi participen set actors. A més del teatre i la música, l’espectacle inclou projeccions en tres dimensions, efectes especials de llum i so i recursos audiovisuals. Auditori d’Alcúdia (plaça de la Porta de Mallorca, 3, Alcúdia) a les 18 h.

‘La punta de un paraguas’. Projecte Binomis, dissenyat per l’equip educatiu de Miró Mallorca. La punta de un paraguas és un taller dirigit a famílies amb nins i nines d’entre 3 i 6 anys. Els nins es convertiran en caçadors de paraules i es qüestionaran el museu i tot el món de Joan Miró a través del binomi de la poesia experimental i els mitjans audiovisuals. Places limitades. Es necessari inscriure-s’hi. D’11.30 a 13 h a la Fundació Pilar i Joan Miró dePalma. 3 €.

Clarinetarium. Activitat recomanada a partir de 5 anys. Tres cinetífics es reuneixen per descobrir quin ha estat el millor clarinet de tots els temps. Tubs de plàstic, canyes i tot tipus d’utensilis serveixen als científics per mostrar com és i com funciona el clarinet per mitjà de diversos experiments. Un espectacle dinàmic de l’ensemble Una Cosa Rara en què intervenen una dotzena de clarinets per repassar, amb música i bon humor, el passat i el present d’aquest instrument. A les 11.30 h i a les 18 h al Caixafòrum. (Palma)6 € (els clients de la Caixa tindran un 50% de descompte).

Contacontes. Activitat que es fa un dissabte de cada mes al centre cívic de Cala en Porter. D’11.00 a 12.00 hores al centre cívic de Cala en Porter, a Alaior. Gratuït.

Taller de plastilina. Activitat de manipulació de plastilina per a infants de 4 a 14 anys. A les 11 h a la llibreria Baobab, a Palma. 5 €.

‘Rínxols d’Ós’. S’acosta el Carnestoltes i Osset vol disfressar-se de Rínxols d’Or, però el pare no ho vol perquè diu que és una disfressa femenina. L’Osset s’enfada molt: no és el Carnestoltes una festa per disfressar-se d’allò que un vulgui? Hi ha disfresses per a ossets i per a ossetes? Al contacontes els nins descobriran què va fer finalment l’Osset i parlaran sobre el que pensa el seu pare. Finalment, faran un taller per ajudar-lo amb la disfressa. D’11 a 13 h a la biblioteca de Son Ximelis de Palma. Gratuït.

Diumenge, 4 de febrer

‘Bruixes i bruixots’. Espectacle infantil recomanat entre 0 i 12 anys. Els nins es troben constantment involucrats en la història. En aquest espectacle veuran una barreja de clown, titelles i màgia. L’aforament és limitat. A les 18h a la sala Delirious de Palma. 5 €.

3r concurs de cartes d’amor. Una activitat per a joves de 12 a 18 anys. És bonic escoltar paraules d’amor durant tot l’any, però especialment quan s’acosta Sant Valentí. Per això, proposam un concurs de cartes d’amor per descobrir quina és la carta més bonica de l’any. Es podran entregar en format digital o en paper a la bústia que tindrem preparada. Les bases es podran consultar a la biblioteca. El concurs comença el 29 de gener i acaba el 10 de febrer. A la biblioteca de Son Ferriol de Palma. Gratuït.

Taller Quiric. Activitat fixa recomanada per a nins d’edats compreses entre els 2 i els 5 anys i les seves famílies. Per mitjà dels jocs i la curiositat, els nins més petits es podran familiaritzar amb el món de l’art i amb la creació de formes i colors, amb els sons i amb l’experimentació de noves emocions mitjançant el descobriment de Quiric, un amic virtual. En un horari obert de les 10 h a les 20 h al Caixafòrum (Palma).Gratuït.

‘El Patio de Mi Casa’. És el primer espectacle de teatre i música dels Pica Pica. Nacho Bombín, Emi Bombón i Belén Pelo de Oro són veïns i comparteixen un patio en què viuran una i mil aventures. Aquests actors varen ser part de l’elenc principal de Cantajuego y són reconeguts per tota la família. Un espectacle educatiu, interactiu i lúdic que pretén recuperar els jocss populars i cançons de toda la vida com ara ¿Cómo estás?, El patio de mi casa, El barquito chiquitito, Yo tengo una casita, La cucaracha... A les 17 h a Trui Teatre (Palma). 16 € per a nins d’1 a 6 anys i 20 € per a majors de 7 anys.

Dilluns, 5 de febrer

‘Cuentos diferentes y un poquito irreverentes’. Contacontes amb Alejo El Cuentista. Per a nins a partir de 3 anys. A les 18 h a la llibreria Baobab. 2 €.

Dimarts, 6 de febrer

Tecnoaprendo. Taller de robòtica i programació. per a infants de 5 a 12 anys. El públic de 5 a 8 anys a les 17.30h, i de 9 a 12 anys a les 18.30 h. A la llibreria Baobab. 10 €.

Dimecres, 7 de febrer

Escacs-Club Isolani. Taller d’escacs per a nins de 5 a 10 anys. A les 17.30 h a la llibreria Baobab. 10 €.

Dijous, 8 de febrer

Contes per a menuts. Activitat per a nins d’1 a 4 anys a càrrec de Mercedes Leo. La durada de l’activitat és de 45 minuts. Se’n faran dues sessions: a les 17 h i a les 18 h. A la llibreria Baobab de Palma. 3,50 €.

Divendres, 9 de febrer

‘ El viatge del petit príncep’. La companyia mallorquina Arsis Pro duccions Musicals presenta el musical El viatge del petit príncep, una adaptació del conte El petit príncep, d’Antoine de Saint-Exupéry. L’espectacle combina música amb cançons d’estils diferents (pop, rock, blues, soul...), grans actors i cantants, i una escenografia espectacular (projeccions, animacions…), plena d’imaginació. El viatge del petit príncep ens proposa la pràctica de l’amistat, l’amor i la generositat per ser feliços, explicada d’una manera mai vista fins ara. Per a nins a partir de 4 anys. L’espectacle té una durada de 50 minuts. Venda anticipada d’entrades a Mar i Terra Espai de Cultura (c. de Sant Magí, 89-91) de dimarts a divendres, de 16.30 a 21.30 h. A les 18 h al teatre municipal Xesc Forteza de Palma. 1 € (0-3 anys); 5 € (4-13 anys); 6 € (+ 13 anys).

‘Feim de paleontòlegs’. La feina del paleontòleg, sovint, és com la d’un detectiu. Ha de deduir què va passar en el passat a partir de l’estudi de peces fòssils i l’elaboració d’hipòtesis. Activitat on s’identificaran i classificaran fòssils, se simularan processos de fossilització i els nins veuran com sedimenta la roca. Taller recomanat per a nins i nines a partir de 8 anys. A les 18 hores al Caixafòrum, a Palma. Els clients de Caixabank tindran un 50% de descompte.

La tarda del conte. Sessió de narració de contes amb David i Monma. A les 19 h a la biblioteca municipal de Can Ventosa, a Eivissa.

agendacriatures@arabalears.cat

Vols promocionar

el teu esdeveniment a

l’agenda del Criatures?

agendacriatures@arabalears.cat

Aquest és el correu per

a les activitats dels

més petits