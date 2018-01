Família, què podem fer?

Dissabte, 13 de gener

‘Mickey en busca de la magia perdida’. Nova aventura màgica de Mickey, Minnie, Donald i Goofy. Il·lusions Teatre presenta aquest musical infantil màgic en el qual el públic ajudarà en Mickey, na Minnie, en Donald i en Goofy a aconseguir salvar el Regne de la Fantasia abans que Malèfica i els éssers malvats dels contes n’obtinguin el poder. Es representarà a les 18 h a l’ Auditori d’Alcúdia.

Pum-sum-kà! Què tenen en comú un encenedor, un tamboret, l’embolcall d’un pastís, una carmanyola, un paquet de mocadors de paper, una pilota de bàsquet, un globus i una escombra? Aparentment, res, però a les mans adequades tots aquests objectes quotidians i d’altres es poden convertir en uns instruments de percussió insòlits i sorprenents. Espectacle en el qual els utensilis més familiars prenen vida per ser protagonistes d’una funció musical inesperada. Se’n podrà gaudir a les 11.30 h i a les 18 hores al CaixaFòrum de Palma.

Contacontes de Sant Antoni. Serà a les 11.30 h a la llibreria Quart Creixent de Palma.

‘Maligneta, la dimoni que volia tornar les banyes’. Conte fet entre tots, a càrrec dels dimonis de Sa cova des Fossar, que presenta una dimoniona cansada de ser dolenta i que vol tornar les banyes que s’ha guanyat amb anys de malifetes i polissonades. Es contarà a les 10 h al centre parroquial de Santa Eugènia.

VII Mostra de dibuix infantil. Dibuixos sobre la temàtica de les festes de Sant Antoni. Es podrà veure a les 11 h al claustre de Sant Vicenç Ferrer de Manacor.

Caparrots del taller infantil. Sortida de la cercavila dels caparrots del taller infantil acompanyats dels xeremiers Els Xirois. Recorreran els carrers Rosari, Lluna, Escola, la plaça d’Alexandre Ballester, Església i plaça Major de sa Pobla a partir de les 11 h.

III Cursa Sa Llego minyona. Tercera edició de la cursa per a minyons de 2 a 5 anys. Els més petits hi poden anar acompanyats pels pares. La sortida serà al carrer dels Fadrins (davant el CEIP Sa Graduada i l’arribada serà a la carretera de Pollença (davant la Peugeot) i es recorrerà una distància de 350 metres. L’hora de trobada és a les 14.45 h davant el CEIP Sa Graduada de sa Pobla. Els infants de 6 a 10 anys recorreran una distància de 850 metres, des del bar Sa Sini fins davant la Peugeot a les 15.15 hores. Els d’ 11 a 15 anys faran una distància de 1.250 metres, des del bar S’Entrada fins a la Peugeot a les 15.30 hores.

‘Ferdinand’. Cinema. Ferdinand és un vedell molt tranquil que prefereix asseure’s davall un arbre a ensumar les flors que botar, esbufegar i envestir-se amb altres bous. A mesura que va creixent i fent-se fort, el seu temperament no canvia i continua sent un toro mans. Un dia, uns homes hi van a cercar el bou més gran, ràpid i brau… I Ferdinand és elegit erròniament per a les corregudes de toros de Madrid. Es podrà veure a les 17 h al Teatre de Capdepera.

Taller de caretes de dimonis. Uns dies abans de la festa de Sant Antoni, els infants faran una careta de dimoni per anar als foguerons, tan populars a tot Mallorca. Serà dissabte a les 11 h i dijous a les 16.30 h a la biblioteca del Coll d’en Rabassa de Palma.

Fem un paisatge d’un arbre nevat. En aquesta època de l’any, sovint la neu forma part dels nostres paisatges, cobrint arbres i extensions de muntanya. T’agradaria crear un preciós paisatge d’arbre nevat amb diferents tècniques? Tindrà lloc a les 11 h a la biblioteca de Son Cànaves de Palma.

Llibres de Sant Antoni. Sens dubte, Sant Antoni s’ha convertit en la festivitat més important de la temporada d’hivern. Per això a la biblioteca faran una recerca dels llibres que puguin contar la història de Sant Antoni i donaran a conèixer més història de la nostra cultura. Després per acabar faran una careta de dimoni. Es durà a terme a les 10.30 h a la biblioteca de Son Cladera de Palma.

Taller d’instrument de vent. Els més petits realitzaran un instrument de vent amb materials molt senzills: una flauta de pa amb canyetes i cartró. Es farà a les 18 h a la biblioteca de Son Ximelis de Palma.

Diumenge, 14 de gener

Sant Sebastià Petit. Un altre any, arriba Sant Sebastià Petit, una jornada familiar plena d’activitats a partir de les 10.30 h al Parc de la Riera de Palma, per gaudir entre grans i petits de les actuacions musicals, de circ, de pallassos i altres. De 10.30 a 13.30 h, contes acústics amb Ukecontes. A les 10.45 h, Flip i Flop. A les 10.45 i a les 12.30 h, Mel i sucre. A les 11 i a les 12.15 h, bibliomòbil. A les 11.10 h, Petits Pirats: A la recerca del tresor. A les 11.30 i a les 13 h, la Fada despistada. A les 12 i a les 13.10 h, el mag Cretián. A les 13 h, màgia de prop amb Panxo. A les 13.15 h, minidisco dels Pirates Pirats.

Dimarts, 16 de gener

Taller de màscares dimonieres. Vine i pinta la teva màscara de dimoni per celebrar la revetlla de Sant Antoni. Aquesta activitat és organitzada per Estol de Tramuntana i tindrà lloc a les 18 h a la plaça de Sóller.

‘Canta’m el món’. Un espectacle de contacontes ple d’humor, música i teatre gestual que farà viatjar per diferents països del món recollint històries tradicionals plenes de valors universals. Així, a través de la màgia dels contes, acostaran la multiculturalitat i les infinites maneres d’entendre la vida. Serà a les 17 h a la biblioteca de Sant Ferran de Formentera.

Taller endimoniat. Serà a les 16.30 hores a la biblioteca de Son Ferriol de Palma.

Contes de dimonis. Contacontes a càrrec de Teatrix a les 17 h a la biblioteca municipal de Sineu.

Dimecres, 17 de gener

‘Els animals de Sant Antoni i el dimoni’. Sant Antoni viu a una cova amb alguns animals i s’avorreix com una soca. El dimoni el tempta i l’ataca per torrar-se una ovella entre d’altres coses, però Sant Antoni aguanta. Fan un concurs de gloses, juguen al 31… finalment el dimoni se’n va amb la coa entre les cames. Una història divertida i tradicional, on s’intercalen contes d’animals, cançons i participació del públic. Teatre familiar a les 17 h al centre parroquial de Santa Eugènia.

Dijous, 18 de gener

‘Yoar amb Ahmed’. Contacontes d’una amistat més enllà dels murs. Es podrà escoltar a les 18 h a la biblioteca Marià Villangómez de Formentera.

Històries endimoniades. Es contaran a les 18.30 h a la biblioteca de Son Sardina de Palma.

Divendres, 19 de gener

‘Dimoniarrus’. Circ Bover presenta aquest espectacle basat en les rondalles mallorquines d’Antoni Maria Alcover interpretades per mitjà del llenguatge del pallasso. A Dimoniarrus es coneixerà en Joan, un home de negocis que des de fa cinc anys fuig del dimoni per no pagar-li el deute més important de la seva vida. El dimoni, per la seva part, és un gegant de més de cinc metres que, cansat de perseguir-lo, mana al seu fill Bollet que cobri el deute. Serà a la capella de les Escolàpies de Sóller a les 16 h.

agendacriatures@arabalears.cat

Vols promocionar

el teu esdeveniment a

l’agenda del Criatures?

agendacriatures@arabalears.cat

Aquest és el correu per

a les activitats dels

més petits