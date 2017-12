Família, què podem fer?

Dissabte, 30 de desembre

‘Overbooking’. Lluís Colom i Eduardo Maiante donen vida a dos pallassos que decideixen que volen volar en aquest espectacle de la companyia Volemvolem. Es podrà veure a les 20 h a la Casa del Poble d’Esporles.

‘Records Màgics’. Un viatge al passat ple de fantasies i il·lusions en què els personatges de dibuixos animats, contes infantils, còmics i pel·lícules de la infància del mag Fèlix omplen l’escenari de molta màgia i diversió. Serà a les 19 h al teatre Mar i Terra de Palma.

‘Miratges’. Una nova producció de l’il·lusionista Màgic Albert, fresca i jove que delectarà petits i grans amb magnífics números d’il·lusionisme combinats amb la simpatia i l’humor. Fins al 4 de gener a les 20.30 h al teatre Sans de Palma.

La festa dels Spaguetti. Animació infantil amb la festa dels Spaguetti a càrrec de la Companyia Spaguetti. Serà a les 17 h a la plaça d’Algaida.

‘The Boxtrolls’. Pel·lícula d’animació. Cheesebridge és un poble petit i ric on regna la cobdícia entre els seus habitants. Malgrat això, la preocupació principal del poble són uns monstres petits i entremaliats anomenats boxtrolls que viuen sota els seus carrers i que els roben les possessions més preuades: els fills i els formatges. Es podrà veure a les 11.30 h al CaixaFòrum de Palma.

‘Mickey en busca de la magia perdida’. Nova aventura màgica de Mickey, Minnie, Donald i Goofy. Il·lusions Teatre presenta aquest musical infantil màgic en el qual el públic ajudarà en Mickey, na Minnie, en Donald i en Goofy a aconseguir salvar el Regne de la Fantasia abans que Maléfica i els éssers malvats dels contes n’obtinguin el poder. Es representarà els dies 30, 2, 3 i 4 a les 18 h a l’ Auditòrium de Palma.

Barridiades. Un dia d’activitats diverses per promoure l’esport entre els més petits i en família. Voleibol, tennis, cotxes amb pedals, hoquei, bàdminton, bàsquet, atletisme, psicomotricitat, escacs i esports adaptats és el que es podrà trobar de les 10.30 a les 13.30 h en aquesta ocasió a la plaça de Can Cavalleria del barri de Sant Jaume de Palma.

Carta als Reis Mags. Uns dies abans de l’arribada dels Reis Mags, els infants escriuen una carta demanant els regals que volen, i la deixen a la bústia que han portat els patges reials per a l’ocasió. Serà a les 10.30 h a la biblioteca de Son Cladera i a les 11.30 h a la biblioteca del Coll d’en Rabassa de Palma.

‘El quart Rei’. Contacontes. Melcior, Gaspar, Baltasar... Però voleu dir que no hi havia un quart Rei d’Orient? Hi ha una història que explica que efectivament no eren tres, sinó quatre, els Reis. Artaban, el quart Rei, va arribar tard i amb aquest conte se’n coneixerà la història. Després es farà un taller relacionat amb el conte. Es podrà escoltar a les 11 h a la llibreria Agapea de Palma.

‘El petit avet’. Contacontes. El petit avet no vol ser menys que els seus companys i desitja que una família se l’emporti a casa i el decori bé, però encara és massa petit. Però... què passarà quan comenci a fer-se gran i fort? A les 11 h a la biblioteca de Son Cànaves de Palma.

Acirkaos. Cercavila amb sortida a les 11.30 h des de Can Saura de Ciutadella, amb recorregut per diferents espais del centre històric.

Diumenge, 31 de desembre

Campanades infantils. Seran a les 11.30 h a la plaça de la Catedral de Ciutadella.

Dimarts, 2 de gener

‘La rateta presumida’. Obra de La Fornal. Hi havia una vegada una rateta molt presumida que es comprà un llacet màgic que feia que tot el qui la veiés amb ell posat en quedàs enamorat. Es farà a les 12 h al teatre de s’Arracó, a Andratx.

‘Nassos i més’. Divertit contacontes a càrrec de la companyia Pla Cultura. Serà a les 18 h al claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor.

Dimecres, 3 de gener

‘El regal perdut del Pare Noel’. Contacontes amb el Viatge al món de n’Aina. Es durà a terme a l’envelat de la plaça del Comte d’Empúries de Muro a les 11 hores.

‘Pompoko’. Pel·lícula d’animació. La construcció d’una urbanització posa en perill el bosc on viuen els tanuki, uns animals meitat gos meitat ós rentador. Els tanuki tenen habilitats màgiques i es poden transformar en allò que vulguin, fins i tot en persones. Serà a les 18 h al CaixaFòrum de Palma.

Dijous, 4 de gener

‘La màgia d’en Cotonet’. La Fada Despistada i els Somiatruites explicaran com es varen conèixer la Fada i en Cotonet, un nigul petit i poruc que plora amb facilitat. Es fan amics malgrat les seves diferències gràcies a la música i a la fantasia. Per a infants de 0 a 9 anys. Es durà a terme a les 18 h a Sa Congregació de sa Pobla.

‘La flor romanial’. Amb aquesta nova versió de la coneguda rondalla La flor romanial, els infants podran conèixer i escoltar alguns dels instruments tradicionals de les Illes. Tots aquests instruments fusionats amb l’encant i amb les aventures d’en Bernadet cercant la flor que ha de curar son pare, el rei, els transportaran a un lloc i a un temps on tot és possible. Els infants hi participaran cantant. Serà a les 18 h a Sant Bonaventura de Llucmajor.

‘La Mar’. Espectacle musical i sensorial per a infants de 0 a 4 anys amb Maia Planas, Arantxa Riera i Carol Doménech. Què són les moixonies? Són carícies, moltes vegades acompanyades de cantarelles i jocs. Són petites experiències plaents que tenen unes grans conseqüències: estimar i sentir-se estimat és el més gran. I és dins aquest context que un creix. Es podrà veure a les 17 h al Centre Cap Vermell de Capdepera.

‘Cantant animalades’. Espectacle de teatre musical en què els protagonistes contaran les seves aventures i desventures i convidaran a participar i a cantar amb ells les cançons, a càrrec de Centiments Teatre. La Doctora Butxaca i l’Oca són a París a la gran final del concurs de ball. Han deixat la consulta en mans del seu amic Tiretes, un infermer molt especial, que serà l’encarregat de resoldre tots els embolics que sorgeixin a fi que els animals puguin viure sans, forts i tranquils. Se’n podrà gaudir a les 11 h a l’ Espai 36 de Sant Llorenç des Cardassar.

‘Quin embolic d’emocions’. Les emocions han fugit de l’armari i na Carme i na Clara, per poder tornar a dormir, les hi hauran de tornar a posar. Aquest espectacle d’actrius i titelles de Disset Teatre tindrà lloc a l’ Auditori de Santa Margalida a les 17.30 h.

‘El bosc de Haquivaqui’. El bosc de Haquivaqui és un bon lloc per viure, però els animals petits han de vigilar que els més grossos no se’ls cruspeixin. Claus, el ratolí trapella, i els seus amics tenen por de la guineu Marvin i d’altres depredadors. Però el que fa vessar el got de la paciència és que un bon dia l’eriçó Horaci intenta menjar-se l’àvia ratolineta. És aleshores quan Morten, el ratolí més assenyat, arriba a la conclusió que és l’hora de redactar una nova llei per al bosc. A partir d’ara tots els habitants del bosc seran amics i ningú podrà menjar a cap altre. El cas és que la guineu Marvin encara té gana… Serà a les 16 h al Teatre de Manacor.

