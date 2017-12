Família, què podem fer?

Dissabte, 2 de desembre

‘Un mar de sensaciones’. Contacontes a càrrec d’Irene Soler, de Centimets Teatre, a les 11.30 h a la Biblioteca de Santa Ponça-Galatzó.

‘Ones’. Voleu fer un cop d’ull al telèfon d’Ona? No us hi haureu d’esforçar gaire, perquè en veureu projectada la pantalla des del primer moment de l’espectacle. Perquè sí. Aquest espectacle va sobre Ona, però també sobre tota la seva espècie. Ho explica ella mateixa en un monòleg que transcorre mentre rep whatsapps, es mira Facebook o consulta una petició d’aquella app pensada per lligar… Sí, l’anonimat d’un nick o d’un avatar, la neutralitat d’una pantalla, han anat refredant les nostres relacions personals i Twitter o Facebook han acabat convertits en escenari d’un drama, el drama de la nostra solitud, no entesa com a espai d’autoconeixement, sinó com a patologia social. Quin és el destí d’una espècie que s’ha entregat d’aquesta manera a la tecnologia sense aturar-se a reflexionar sobre com ens transforma? Un espectacle d’Ona Beneït. Es representarà a les 20 h al Teatre Municipal Catalina Valls (Palma).

‘El Cascanueces’. Ballet a càrrec de l’Escola de Dansa Carmen Estela. El Cascanueces és un ballet en dos actes basat en un conte d’Amadeus Hoffman, amb música de Txaikovski i coreografia original de Marius Petipa. És un conte molt representat arreu del món, sobretot quan falta poc per a Nadal. Es podrà veure dissabte 2 i diumenge 3 a les 18 h a la Sala Multifuncional de Ciutadella.

‘Vaivé’. Taller per a famílies amb nins de 6 a 12 anys, amb la col·laboració de Metges del Món, a les 11.30 h al museu Es Baluard (Palma).

Banquet de cartró. Taller per elaborar un banquet de cartró -que els participants podran endur-se a ca seva- a càrrec de l’artista brasilera Keila Alaver. Activitat per a nins de 5 a 10 anys. Es durà a terme a les 11 h al Casal Son Tugores (Alaró).

Taller de fang. Taller de fang amb SIO-2 PLUS, l’argila natural que s’endureix a l’aire sense cocció. Els participants podran crear la teva pròpia figura de fang i decorar-la com més els agradi. Activitat per a nins a partir de 6 anys. Es durà a terme a les 12 h a Abacus Palma.

‘Flocs de neu’. Contacontes.N’Eva és una nina molt atenta i espavilada. Li agrada observar els companys de classe i nota que tots són diferents i especials alhora: n’hi ha que saben dibuixar molt bé, n’hi ha que saben cantar, n’hi ha que corren molt ràpidament i n’hi ha que saben fer càlculs en un tres i no res. També n’hi ha de valents com els herois dels contes i d’altres que sempre semblen tenir totes les respostes a qualsevol pregunta... I finalment hi ha altres nins que són realment molt especials, perquè els seus cors estan plens d’amor, de generositat i d’amistat. N’Eva n’és una! Després d’aquest contacontes es realitzarà un taller per aprendre a dissenyar i fer neules mallorquines. Serà a les 11 h a la llibreria Agapea (Palma).

Barridiades. Un dia d’activitats diverses per promoure l’esport entre els més petits i en família. Voleibol, tennis, cotxes amb pedals, hoquei, bàdminton, bàsquet, atletisme, psicomotricitat, escacs i també esports adaptats a persones amb discapacitat visual és el que es podrà trobar de les 10.30 a les 13.30 h en aquesta ocasió a la plaça de Josep Maria Llompart del Rafal Vell.

Taller de plastilina. Taller per a al·lots de 4 a 14 anys a les 11 h a la llibreria Baobab (Palma).

Diumenge, 3 de desembre

‘Els planetes’. L’OSIB presenta un nou espectacle simfònic/astrològic/astronòmic especialment adreçat al públic familiar i en el qual es combina música, teatre i vídeos a partir de l’obra Els planetes composta per l’anglès Gustav Holst entre 1914 i 1918, coincidint amb la Primera Guerra Mundial. Es tracta de set moviments dedicats als set planetes coneguts en aquell temps, excepte la Terra (Plutó fou descobert el 1930). Holst crea per a cada planeta/moviment una composició seguint les característiques que els astròlegs li atribueixen. La proposta, a més, inclou un convidat ‘estel·lar’ -literalment!- i ens recordarà la importància de tenir més cura del planeta que més ens interessa: el nostre. Serà a les 12 h al teatre Principal de Palma.

VII Diada infantil solidària. Tallers de dansa, per fer un mural de fons marí, de barrets, de polp, de mòbils i de piranyes, jocs diversos com un castell inflable, una cursa de cavallets de mar, el de pescar peixos, el tragaboles humà i el del tauró i altres activitats serà el que es trobarà de 16.30 a 19 h al Mòdul esportiu de Sant Francesc.

L’arbre dels contes. Adaptació teatral de contes populars a càrrec de la companyia Batall Teatre. Serà a les 12 h al Teatre d’Artà.

‘Les aventures de Gepeto i Pinotxo’. A un poblet del país d’Itàlia dos vells amics, mestre Cirera, d’ofici fuster, i Gepeto, sense ofici ni benefici, actor, es troben i decideixen construir un titella. Aquest titella serà el fill que tant li hauria agradat tenir a Gepeto. El seu nom serà Pinotxo. Ara bé, aquest fillet de fusta no serà com pensava el seu pare Gepeto, sinó que li ha sortit un fill entremaliat que no en pensa cap de bona. Això el durà a viure moltes aventures, experiències vitals que el duran des de l’engany i la frustració fins a l’esplendor gràcies a una fada que el converteix en un nin. Espectacle multidisciplinar de titelles, ombres, actors adreçat a escolars de 3 a 7 anys. Es podrà veure a les 18 h a la Sala la Fornal (Manacor).

Dimarts, 5 de desembre

‘Safari’. En Pinyot i en Carabassot ens expliquen el conflicte en què s’han trobat immersos a la sabana, on s’han desplaçat després d’haver rebut la notícia que els advertia de la misteriosa desaparició del lleó. En la seva tasca d’investigació interpel·len la girafa, el mico, l’elefant, el cocodril… i en plena aventura, topen amb el lleó, capmoix i pensarós, que no sap rugir. Amb la ferma voluntat de resoldre el cas i donar-li un cop de mà, els intrèpids investigadors de La Baldufa miren d’aclarir quins són els motius d’aquest pesar. Per què el cocodril s’entesta a ultratjar el lleó, que no sap rugir? Per què la resta d’animals també s’entossudeix a fer-li la guitza? Què caldrà fer perquè el rei de la sabana s’envalenteixi? Es podrà veure dimarts 5 a les 18 h a l’Auditori d’Alcúdia, dimecres 6 a les 18 h a l’Auditori de Peguera i dijous 7 a les 18 h a Sa Màniga (Cala Millor).

Retransmissió d’‘El Cascanueces’. Retransmissió en directe del ballet El Cascanueces, de Txaikovski, des de la Royal Opera House de Londres. Serà a les 20.15 h als Cinemes Canal Salat de Ciutadella.

Divendres, 8 de desembre

‘La Bella y la Bestia’. Adaptació teatral musical del conte tradicional francès i de la pel·lícula que en va fer Disney. L’espectacle relata la història d’un jove príncep, que és transformat en una horrible bèstia com a càstig pel seu comportament cruel i egoista, i una bella jove que el monstre tanca al seu castell a canvi de l’alliberament de son pare. Per tornar a ser humà, el príncep s’haurà de guanyar l’amor d’ella abans que sigui massa tard. Aquesta obra inclou vuit cançons més que la pel·lícula. Es representarà a les 19 h a l’ Auditorium (Palma).

agendacriatures@arabalears.cat

