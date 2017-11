Família, què podem fer?

Dissabte, 25 de novembre

‘MiraMiró’. Espectacle de dansa i videoanimació per als més petits que neix de l’univers de Joan Miró. Una selecció de la seva obra gràfica forma el marc en el qual es desenvolupa la peça. Els vius colors, les formes geomètriques i l’aparent ‘totipotència’ de les ‘figures i personatges’ estimulen la fantasia, deixant entreveure que tot és possible. De manera màgica, les pintures tornen vives i ens transporten a un univers imaginari que ens durà al cosmos: una aventura plena de descobriments i sorpreses. Es podrà veure dissabte i diumenge a les 12 h al teatre Principal de Palma.

‘La Bella y la Bestia’. Musical. Això era i no era, en una terra molt llunyana, la història d’una noia diferent: aventurera, llesta i valenta, i la història d’un príncep encantat que, de tant de temps que feia que hi estava, hi havia coses que ja ni recordava. En ajuntar-se ambdues històries, allò que semblava terrible va resultar ser tendre i amable, ja que ‘No és or tot el que llueix’. Ai, no!, que no era això.... No, no, no, espera, no m’ho diguis... ‘Els diners no donen la felicitat’, ‘No jutgis un llibre per la seva portada’... Doncs no, el que aquesta història ens relata és que ‘La Bellesa és a l’interior’. Es representarà dissabte a les 18 i a les 21 h i diumenge a les 21 h a l’Espai Cultural Can Ventosa (Eivissa).

‘Giant Peach’. L’any 2016 marca el centenari del naixement de l’escriptor de literatura infantil Roald Dahl, autor d’obres com Matilda, Fantàstic Sr. Fox, Charlie i la fàbrica de xocolata o James i el préssec gegant, amb personatges increïbles que viuen aventures en un entorn quotidià. Aquesta darrera història és la que representa Colorín Coloradas en aquesta ocasió. Giant Peach s’anirà construint a partir de la figura de la narradora, que es mescla amb imatges, ombres i dibuixos creats al mateix moment. A més, l’espectacle és en anglès, de manera que els nins poden aprendre una altra llengua mentre es diverteixen. Serà dissabte a les 18 h i diumenge a les 12 h al Teatre Catalina Valls de Palma.

‘Les fades de la bella dorment’. Reconstrucció de la història des del punt de vista de les fades número 12 i 13, les mateixes que van llençar la maledicció i la van suavitzar després. Els personatges prendran vida a partir dels fils, de les agulles, dels fusos i dels altres elements que han romàs oblidats durant tot aquest temps. I així sabrem com i per què es va punxar la bella dorment, que no s’hauria d’haver punxat, però que sí ho va fer i que dormí durant cent anys, i que encara hauria dormit més, si no hagués estat per… Es representarà a les 11 h al CC la Misericòrdia (Palma).

‘L’engranatge’. Un dia de feina en un misteriós taller, fórmules indesxifrables, estranys instruments i tres personatges amb la seva peculiar manera d’enfrontar-se a la rutina diària. Un malabarista hàbil capaç de convertir els seus malabars en part de la seva feina; un mag imprevisible que fa desaparèixer objectes, capaç de fer de malabarista durant un dia, i un músic disposat a amenitzar la feina amb instruments variats i convidar els seus companys a fer part del concert. Tots tres tenen un objectiu comú: desxifrar la més difícil de les fórmules i mostrar al públic com funciona el seu peculiar i hipnòtic engranatge. Es representarà a les 18 h a l’ Auditori Sa Màniga (Cala Millor).

‘El viatge d’en Filo Cordafil’. Obra de teatre i circ, amb tots els ingredients per captivar tota la família des del primer minut. En Pepe i n’Eva són dos cordaires molt divertits i amb moltes ganes de jugar. El seu món són les cordes, els fils… Sempre s’enreden. I el que més els agrada és donar corda a la imaginació. També hi haurà en Filo, un titella a qui li encanta inventar-se històries, ballar, saltar… Però avui en Filo està trist, perquè ha perdut una cosa i no sap què és. Junts, emprendran un viatge emocionant per descobrir què ha perdut en Filo. I més important encara, com recuperar-ho. Però necessitaran l’ajuda del públic. Serà a les 17.30 h a l’ Auditori de Ferreries.

‘Codi Postal 00’. Un espectacle per a tota la família, al voltant de les cartes i els paquets, en què la seva grisor quotidiana es transforma en un espai ple de tendresa a través del teatre gestual, els titelles i la música. A càrrec d’Engruna Teatre. Es podrà veure a les 18 h a la Sala de Cultura i Cinema de Formentera.

Diumenge, 26 de novembre

La Patrulla Canina. Chase, Marshall, Skye, Rubble, Zuma i Rocky ofereixen un espectacle per als més petits amb aventures, balls i cançons. Seran a partir de les 12 h a la Sala Dante (Palma).

‘Overbooking’. Peça de clown que fa riure als més petits i arriba a l’ànima dels adults. La realitat de viatjar a través dels ulls d’aquests dos personatges des d’un punt de vista còmic que deixa espai a les emocions, la bellesa i certa abstracció. Amb Lluís Colom i Eduardo Maiante. Seran a les 18 h al Teatre Principal de Santanyí.

‘Granados i l’espurna de la felicitat’. Espectacle musical sobre la vida del pianista i compositor Enric Granados protagonitzat per Clara del Ruste i Emili Brugalla. El conte biogràfic, les músiques que ell va escriure, les anècdotes de la seva vida i les persones que va conèixer aniran desplegant-se amb un gest tendre i amb clau de clown. Amb aquesta proposta es vol fer créixer “l’espurna” de l’amor a la música, que no té edat, un propòsit que va guiar Granados durant tota la vida. Se’n podrà gaudir a les 18 h a la Sala Albert Camus de Sant Lluís.

‘Gru 3. Mi villano favorito’. Projecció de la darrera pel·lícula de Gru i els minions. En aquesta entrega Gru ha quedat sense feina per un nou personatge malvat i, a més, coneix el seu germà bessó, que és totalment oposat a ell i que li crea el dilema de continuar dedicant-se al crim o deixar-ho fer. Es podrà veure a les 17.30 h a l’ Auditori de Ferreries.

‘El bosc màgic’. Obra de teatre infantil divertida, i educativa, en què la temàtica principal és el medi ambient. En Miquelet Aventurer i n’Eulàlia Temerària són dos exploradors experimentats que s’endinsen en un bosc màgic durant una de les seves recerques de tresors. Al llarg del camí trobaran una sèrie de personatges divertits com el Senyor Pere Bover, l’alzina o l’eriçoneta, que ens ensenyaran a preservar la natura. Es podrà veure a les 12 h a Cas Serres (Eivissa).

Dimecres, 29 de novembre

‘Zooloco’. Cinema per a tota la família. Un cuidador d’un zoo que es troba trist perquè no aconsegueix tenir cap relació amb una dona decideix deixar la feina. Aleshores els animals, que l’estimen, comencen a moure’s per donar-li un cop de mà. Es podrà veure a les 18 h a la biblioteca Marià Villangómez (Formentera).

Divendres, 1 de desembre

‘Ones’. Voleu fer un cop d’ull al telèfon d’Ona? En veureu projectada la pantalla des del primer moment de l’espectacle, que va sobre Ona, però també sobre tota la seva espècie. Ho explica ella en un monòleg que transcorre mentre rep whatsapps, mira Facebook o consulta una petició d’aquella app per lligar… L’anonimat d’un nick o d’un avatar, la neutralitat d’una pantalla, han anat refredant les relacions personals i Twitter o Facebook han acabat convertits en escenari d’un drama, el de la nostra solitud, no entesa com a espai d’autoconeixement, sinó com a patologia social. Quin és el destí d’una espècie que s’ha entregat d’aquesta manera a la tecnologia sense aturar-se a reflexionar sobre com ens transforma? Es representarà a les 20 h al Teatre Municipal Catalina Valls (Palma).

